Новий пропагандистський міф: росіяни розчарувалися в Європі і повертаються додому

Ілля Варламов бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

Ілля Варламов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Європі панують антиросійські настрої, росіян б'ють, і вони їдуть додому

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Прекрасные новости приходят со страниц газет (я вам советую советские газеты не читать никогда ;)! Сначала «Комсомолка» написала адовую статью о том, что жить лучше в Твери, чем в Калифорнии. Потом депутат-единоросс Елена Панина рассказала про ужасы европейской медицины и призвала всех лечиться в Твери, а не в Германии, ведь у нас к пациентам душевнее отношение… А теперь «Известия» пишут, что русский народ бежит обратно домой!



«В прошлом году в нашу страну вернулись почти 150 тыс. соотечественников, каждый пятый — из Евросоюза!» — радостно сообщает газета… В общем, ужасные вещи происходят. В Европе царят антироссийские настроения, наших бьют, и они едут домой.



«Ситуация в последнее время стала действительно невыносимой. Уровень русофобии доходил до такой степени, что в Праге ездил автотранспорт с антироссийскими вывесками, а на улице вы могли получить замечание из-за того, что говорили на русском языке. Именно необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой», — рассказала «Известиям» Наталья, которая работала в Праге директором художественной галереи.



или...



«Тенденция возвращения очевидна, так как только я лично знаю более 20 человек, которые планируют переехать в Россию», — рассказал «Известиям» Ян из Франции, проживший в Париже более 20 лет.



Жалко, газета «Известия» не говорит о том, сколько людей уезжает или сидит на чемоданах.



По данным Росстата, за 2015 год из России уехало 353 000 человек, из них 54 000 — в страны дальнего зарубежья. Например, в Китай уехало почти 10 000 человек, а в Германию – 4,5 тысячи. Данные за 2016 год появятся в июле.



Согласно опросу «Левада-центра», почти каждый пятый россиянин (19%) хотел бы уехать куда-нибудь за пределы бывшего СССР. Доля потенциальных эмигрантов среди представителей среднего класса – 50%.

Джерело: Эхо Москвы

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