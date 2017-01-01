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    Думки вголос

    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає

    • Ілля Варламов

      бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    • Сьогодні, 20:00
    • Розсилка

    Перший камінь майбутнього стадіону заклали ще в 2008 році

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    О строительстве нового стадиона на Крестовском острове объявили еще в 2005 году. Его пообещали возвести в течение трех лет за 2,5 млрд рублей. Правда, в тендере на строительство стадиона, который выиграло ООО «Авант», сумма проекта возросла уже до 6,6 млрд рублей. В 2008 году стадион не то что не сдали, его еще даже не начали строить. Президент «Зенита» объяснил это тем, что проект стадиона до сих пор не согласован, и что его стоимость выросла уже до 13-14 млрд рублей

    Первый камень будущего стадиона заложили в 2008 году. И через месяц после этого стало известно, что стадион подорожал до 23,7 млрд рублей. Администрация Петербурга разозлилась и разорвала контракт с «Авантом», из-за этого строительство остановилось до следующего года. 

    В 2009 году на возобновившеюся стройку приехала комиссия ФИФА. Она заявила, что стадион не соответствует стандартам Международной федерации футбола, и строительство снова остановилось.

    Работы вновь возобновились в 2010 году после пересмотра проекта. Тогда же стало известно, что Россия проведет ЧМ-2018 и что строительство стадиона теперь будут спонсировать из федерального бюджета. Срок сдачи объекта отодвинули на 2012 год, а его смета выросла до 33 млрд рублей.

    В 2011 году рабочие на стадионе объявили забастовку из-за задержки зарплат. Стоимость проекта в это время выросла до 43,8 млрд рублей, а губернатор Петербурга Полтавченко заявил, что оснований подозревать хищение денег лично у него нет. Вместе с тем он намекнул, что было бы хорошо, если бы обычные петербуржцы на добровольных началах пошли работать на стройку.

    После суда в 2013 году стоимость проекта снизили до 34,9 млрд рублей, а срок сдачи наметили на середину 2016 года. Вице-губернатор Петербурга пообещал тогда, что это уже точно-точно, и ни сроки, ни смета больше меняться не будут. Тем временем ситуация стройке становилась все хуже: рабочим по-прежнему не платили зарплату, были случаи стрельбы и падения с высоты, которые стали причиной нескольких смертей. 

    В 2016 году смета все-таки выросла — на этот раз до 39,2 млрд рублей. Примерно 2,6 млрд рублей было выделено из городского бюджета, до этого они предназначались школам, культурным объектам и системе здравоохранения. Новый срок сдачи был намечен на декабрь 2016 года. Декабрь наступил, но стадион так и не сдали, зато один из чиновников заявил, что на строительство ушло уже около 41 млрд рублей.

    В начале 2017 года «Зенит» объявил, что первые матчи на стадионе пройдут в апреле-мае. И вот, сегодня тут действительно проходит первый матч! Играют «Зенит» и «Урал» в рамках 24-го тура чемпионата России. Это несмотря на то, что всего 10 дней назад гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что на поле умерла трава и что им пришлось срочно высаживать новую, поэтому окончательно футбольное поле будет готово только в мае. Но с началом матча оказалось, что трава на поле — это далеко не единственная проблема.

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    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає
    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає
    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає
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    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає
    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає
    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає
    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає
    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає
    Як у Росії відкрили наддорогий стадіон з дахом, який протікає

    Джерело: блог Іллі Варламова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія футбол
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