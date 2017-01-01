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    Думки вголос

    Видатні українці мають бути перепоховані на рідній землі

    • Володимир Гройсман

      Прем'єр-міністр України

    • 3 Сiчня, 17:01
    • Розсилка
    Могила Олександра Олеся
    Могила Олександра Олеся

    Ситуація, яка склалася з Олександром Олесем, знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону у столиці України

    Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згоди його родичів.

    Ситуація, яка склалася з Олександром Олесем, знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону у столиці України.

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    Зараз МЗС вживає усіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання у Чехії. У свою чергу, уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів до Києва. Водночас при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

    Джерело: блог Володимира Гройсмана

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