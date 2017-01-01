Як використовувати кошти місцевого бюджету. Приклад міста Іллінці
- Сьогодні, 21:04
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У результаті місто отримало інвестиції і новий поштовх до розвитку!
Громада міста Іллінці за кошти місцевого бюджету придбала прес і робить брикети з пластикових відходів, які потім йдуть на продаж.
Ось як буває, коли гроші, отримані у результаті децентралізації не лежать на депозитах, а вкладаються у корисний стартап.
У результаті місто отримало інвестиції і новий поштовх до розвитку!
Цей приклад ще раз доводить:
децентралізація + відповідальні громадяни = успіх!
Джерело: блог Володимира Гройсмана
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