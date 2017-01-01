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    Думки вголос

    Як використовувати кошти місцевого бюджету. Приклад міста Іллінці

    • Володимир Гройсман

      Прем'єр-міністр України

    • Сьогодні, 21:04
    • Розсилка

    У результаті місто отримало інвестиції і новий поштовх до розвитку!

    Громада міста Іллінці за кошти місцевого бюджету придбала прес і робить брикети з пластикових відходів, які потім йдуть на продаж.

    Ось як буває, коли гроші, отримані у результаті децентралізації не лежать на депозитах, а вкладаються у корисний стартап.

    У результаті місто отримало інвестиції і новий поштовх до розвитку!

    Цей приклад ще раз доводить:

    децентралізація + відповідальні громадяни = успіх!

    Джерело: блог Володимира Гройсмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    інвестиції децентралізація гроші громада
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