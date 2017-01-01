Як використовувати кошти місцевого бюджету. Приклад міста Іллінці

Володимир Гройсман Прем'єр-міністр України

Володимир Гройсман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У результаті місто отримало інвестиції і новий поштовх до розвитку!

Громада міста Іллінці за кошти місцевого бюджету придбала прес і робить брикети з пластикових відходів, які потім йдуть на продаж.

Ось як буває, коли гроші, отримані у результаті децентралізації не лежать на депозитах, а вкладаються у корисний стартап.

У результаті місто отримало інвестиції і новий поштовх до розвитку!

Цей приклад ще раз доводить:

децентралізація + відповідальні громадяни = успіх!

Джерело: блог Володимира Гройсмана

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