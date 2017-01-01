Фірташ - небажаний свідок для Порошенка та Путіна

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Фірташ

Фірташу, не дивлячись на всю складність ситуації, спроби Кремля звільнити його і гарантії Путіна, безпечніше буде в американській в'язниці, ніж в будь-якому іншому місці світу

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Украина, по-прежнему остается в эпицентра мировой политики. За нее ведут активную борьбу европейцы, американцы и россияне. Каждый из них решает свои внешнеполитические задачи. Для этого они используют прежде всего президента Украины Порошенко. Будучи олигархом , а не политическим лидером, и не имея времени и сил сопротивляться, Порошенко выкручивается и мечется между Россией и США. В результате такой двойной игры ему не доверяет, ни Россия, ни США. У Порошенко нет, ни времени, ни свободы маневра. Кремль и Вашингтон давно поняли, что Порошенко не является национальным лидером Украины. Поэтому они стали бесцеремонно давить на него с обоих сторон. Соответственно, президент Порошенко, не имея возможности опереться, ни на олигархов, ни избирателей, которые теперь ему не доверяют, выбрал до конца своего президентства своеобразную «стратегию выживания». Эта стратегия «Колобка: я от бабашки ушел, я от дедушки ушел». Именно этим объясняются многочисленные «выкрутасы» и фокусы, которые сейчас совершает Порошенко во внутренней и внешней политике. Но теперь Кремль и Вашингтон не боятся, что потеряют в лице Порошенко своего «сукиного сына». Это новая геополитическая ситуация вокруг Украины. По разным причинам президент Порошенко не устраивает обе стороны. Поэтому, первое, о чем, действительно, могут договориться Трамп и Путин- это о политической судьбе Порошенко . Они намерены решать «проблему Порошенко», так как в свое время США и СССР решали «проблему Чуашеску», который не нравился, ни Бушу, ни Горбачеву, – через активное взаимодействие ЦРУ и КГБ.

В тоже время, каждая из стороны пытается получить стратегическое преимущество борьбе за Украину.

Вот почему реальная угроза ареста украинского олигарха Фирташа- одного из партнеров президента Порошенко является таким важным событием. Она позволят США нанести удар одновременно по России и по Порошенко.

Не важно по какому поводу и кому австрийские власти выдадут украинского олигарха Фирташа США или Испании. Главное, что Кремль не сумел остановить процесс экстрадиции свое важного игрока в Украине- Фирташа в сторону Запада, а не России.

С одной стороны, американцев очень интересует содержание тайного политического сговора Порошенко, Фирташа, Левочкина и Кличко по свержению Януковича, победы на досрочных президентских досрочных выборах и роли Путина. как гаранта сделки, в этой схеме. Никакая информация о экономической коррупции президента Порошенко не сравнится с реальными фактами тайного сговора и масштабной политической коррупции между Фирташем и Порошенко. Таким образом США получают мощный рычаг давления на президента Порошенко. И в тоже время они уменьшают влияние Кремля на политическое руководство Украины. США, прежде чем избавиться от Порошенко, хотят заставить его делать то, что им нужно - проводить реформы в Украине, бороться с коррупцией и сопротивляться агрессии России. Они знают, что Порошенко любит деньги больше власти. Поэтому США может обещать новые кредиты МВФ или будут угрожать Порошенко забрать его миллиарды, заработанные криминальным путем в нищей Украине. Так, что олигарх Фирташ для президента Порошенко из стратегического союзника быстро превращается в нежелательного свидетеля политической измены.

С другой стороны, Фирташ может много интересного рассказать американским следователям о работе Газпрома по отмыванию миллиардов долларов, о премьере Медведеве, мафиози Могилевиче и президенте России Путине, который уже, на всякий случай, публично отказался о своих криминальных связях с Фирташем. А это почти приговор украинскому олигарху. Он стал опасной обузой для Кремля.

Результаты показаний Фирташа о Кремле на допросах в Австрии, Испании или США войдут золотой страницей формирующееся на Западе досье против Путина, наряду с результатами расследования сбитого малазийского Боинга над Донбассом.

А если Австрия, под давлением Кремля, не выдаст, через какое-то время, Фирташа американцам, то это не лишает их возможности снимать с него необходимую информацию. В этом случае, на австрийцев ложится ответственность за сохранение его жизни, ибо никто, ни Путин, ни Порошенко не желают, чтобы Фирташ сотрудничал с США. Скоропостижные и загадочные смерти двух таких важных и опасных свидетелей как представитель России в ООН и родственник северокорейского диктатора говорит о том , что Путин быстро принимает решения. Сейчас российские спецслужбы перешли к новым методам борьбы с нежелательными свидетелям – от использования традиционного и долгоживущего полония к быстрорастворимых ядам. Поэтому украинскому олигарху Фирташу, не смотря на всю сложность его ситуации, попытки Кремля освободить его и гарантии Путина, безопаснее будет в американской тюрьме, чем в любой другом месте мира.

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