Китай відбирає у Росії Євразійський проект

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий «Шовковий шлях»

Захід і Схід повільно ізолюють Путіна від решти світу, з метою спільного використання слабкої Росії

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Несколько дней назад в Пекине происходило грандиозное событие мирового масштаба. Китай представлял своей проект «Нового Шелкового Пути».

На этом форуме «Один пояс – один путь» собрались представителей 130 государств, 29 из которых были представлены лидерами стран. Президент России Путин затерялся среди гостей этого всемирного форума. Ибо все прекрасно понимали, что Путин не участвуют в этом «празднике жизни». Россия оказалась в стороне от этого проекта Нового Шелкового пути, которой пройдет южнее России. Поэтому России в этом проекте «ничего не светит». Более того, этот интеграционный и геополитический проект свяжет Китай с Европой, минуя Россию. Таким образом у Кремля появляется грозный конкурент в евразийском проекте, в который Пекин собирается вкладывать огромные средства. По сути дела, это серьезная альтернатива Евразийскому Союзу ,на который Путин потратил 10 лет.

Боле того, если посмотреть на карту стран, по которым будет проходить Новый шелковый путь, то он подозрительно сильно совпадает с знаменитым планом «Анаконда» по окружению СССР военными базами и конфликтами времен Холодной войны. Не случайно китайцы дали ему такое интересное название - «Один путь - один пояс». Китайский мир медленно, но, но уверенно выигрывает у Русского мира Путина.

Получается, что кроме маленькой, но болезненной для России геополитической ловушки, в которой очутился Кремль после нападения на Украину и захвата ее территорий, Путин оказался в большой геополитической ловушке – гетто для стран- изгоев. Запад и Восток медленно изолируют Путина от остального мира, с целью совместного использования ослабевшей России. На Востоке и Юге Россию теперь ограничивает и зажимает Китайский шелковый путь. А на Западе, к Европе, ему преграждает путь , борющееся с агрессором Украина и санкции. Остается только Север. Но и Арктику у него, в течении ближайших 10 лет отберут.

А на подходе новая геополитическая неприятность для Путина. Его друг президент Турции Эрдоган, в которому Кремль так помогает, быстрыми темпами формирует, под себя, новое геополитическое образование - от Крыма и Стамбула до Астаны и Ашхабада – «Тюркский мир» , которые идет на смену Османскому проекту и турецкой республики Ататюрка. И этот «тюркский мир» будет конфликтовать не с китайцами или арабами, а с «русским миром Путина».

Джерело: блог Віктора Небоженка

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