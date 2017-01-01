Помер Чуркін, зникла заява про вторгнення, залишився лише поки що живий Янукович
- Сьогодні, 11:09
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Навіщо Путін свідки невдалої спецоперації?
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Россия вдруг заявила, что не было никакой просьбы бывшего президента Украины Януковича об вооруженном вторжении в Украину, которое сейчас, в Международном суде в Гааге рассматривалось как наличие преступного мотива для российской агрессии . Теперь ждем вызова на суд в Гааге беженца Януковича. А процесс в Гааге только начался . Может мы дождемся признания Кремля , что никакого Януковича сейчас нет в России . Все кого нам показывают российские СМИ в качестве Януковича - розыгрыш кремлевских пранкеров . Кремль уверенно заявит ,что нет и не было никого Януковича в России, и все.
Нет, скорее все будет традиционно, по-путински. Так, вслед за несчастным российским послом в ООН , который на все мир продемонстрировал заявления Януковича о просьбе ввода войск России в Украину уйдет в небытье и сам автор этого заявления- бывший президент Янукович. Зачем Путину свидетели неудачной спецоперации в Украине, на которую он потратил столько сил и времени. И здесь интересы Кремля и Банковой опять совпадают. Нашим вождям публичный суд над Януковичем тоже не сильно нужен. Вдруг заговорит и расскажет, как за спиной восставшего Майдана шли тайные переговоры и готовились циничные сделки, которые оказались такими успешными для нынешних всех «безальтернативных» политиков у власти.
Джерело: блог Віктора Небоженка