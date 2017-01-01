  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
    Думки вголос

    Що спільного між Трампом і Савченко?

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка
    Дональд Трамп і Надія Савченко
    Дональд Трамп і Надія Савченко

    Про Дональда Трампа і Надію Савченко

    Мовою оригіналу

    1. Это характерные типажи политиков первой половины 21-го века, независимо от страны.
    2. Обоих любит Кремль и имеет на них «компромат». 
    3. Трамп и Савченко уверены в своей особой миссии. Он должен «сделать Америку вновь великой», а она должна, по ее предположению, «спасти» Украину.
    4. Трамп и Савченко любят быть в центре внимания, любой ценой. Без внимания публики они тускнеют и теряют силу.

      Читайте також

    5. Оба – маргиналы в политике, но ради достижения власти идут напролом, не пренебрегая никакими средствами для достижения своих целей.
    6. Трамп и Савченко очень упрямы и своенравны. Они оба уверены в своей удачливости и гениальности. Конфликт, а не согласие или компромиссы – стихия и пружина их деятельности.
    7. И Трамп, и Савченко пугают Украину своей непредсказуемостью.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Надія Савченко Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ