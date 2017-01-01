Що спільного між Трампом і Савченко?
- Сьогодні, 13:58
-
Розсилка
Дональд Трамп і Надія Савченко
Про Дональда Трампа і Надію Савченко
Мовою оригіналу
- Это характерные типажи политиков первой половины 21-го века, независимо от страны.
- Обоих любит Кремль и имеет на них «компромат».
- Трамп и Савченко уверены в своей особой миссии. Он должен «сделать Америку вновь великой», а она должна, по ее предположению, «спасти» Украину.
- Трамп и Савченко любят быть в центре внимания, любой ценой. Без внимания публики они тускнеют и теряют силу.
Читайте також
- Оба – маргиналы в политике, но ради достижения власти идут напролом, не пренебрегая никакими средствами для достижения своих целей.
- Трамп и Савченко очень упрямы и своенравны. Они оба уверены в своей удачливости и гениальности. Конфликт, а не согласие или компромиссы – стихия и пружина их деятельности.
- И Трамп, и Савченко пугают Украину своей непредсказуемостью.
Джерело: блог Віктора Небоженка
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»