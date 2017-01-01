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    Думки вголос

    Спільні страхи Порошенка і Путіна

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Сьогодні, 13:54
    • Розсилка

    У кривавій війні з Росією елітна нестримна корупція верхівки української влади прямо веде до посилення позицій ворога і до смертельно небезпечного ослаблення України

    Мовою оригіналу

    Поэтому Кремлю выгодна чудовищная украинская коррупция. Через три года войны стало ясно , что не слабость украинской армии или непрофессионализм генералов, а именно коррупция в высших эшелонах власти от президента до министра, «народного» депутата или губернатора делает страну неспособной, ни на реформы, ни на победу над врагом.

    После Майдана и победы президента Порошенко произошло окончательное слияние высшей власти, мафии и привилегированного бизнеса, которое сделало коррупцию единственным механизмом управления, разлагающегося от этой раковой опухоли, украинское государство и общество.

    Почему в Украине порохоботы и официальная пропаганда, так сильно боятся и дискредитирует Навального? Потому что у президента России Путина и президента Украины Порошенко одна общая проблема - элитная коррупция. Это источник их силы и слабости страны. 

    Наши власти в тихом ужасе. До сих пор Путин боялся Майдана у себя в стране. А теперь киевские власти боятся массовых протестов против коррупции.

    Представьте себе, если эта «зараза»- борьба с коррупцией перекинется с России в Украину и в 80 городах Украины пройдут митинги протеста против беспредельной коррупции нашей власти – президента, депутатов, силовиков , министров. Это «девятый вал» будет похлеще любого Майдана. А как будет действовать украинская полиция в ответ на массовые акции, мы уже видим по России.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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