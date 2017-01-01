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    Думки вголос

    Трамп відволікає увагу Путіна від України

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Сьогодні, 12:02
    • Розсилка
    Фото: 112.ua

    Чим далі від нас, тим краще - Сирія, Афганістан, Північна Корея

    Мовою оригіналу

    В этом драматичном корейском кризисе мало похожего на Карибский кризис, который поставил мир на грань мировой ядерной войны, но много похожего на голливудские блокбастеры.

    Американский президент Трамп легко смешивает жесткие удары с роскошным блефом и готовностью к циничным сделкам. Он сам прекрасно использует путинскую тактику сочетания неопределенности и неожиданности удара. Точно также как и у Путина американский президент легко сменяет угрозы с лаской противника. Кремль уже не знает, когда слова у Трампа расходятся с делом. Но главное для нас то, что американский президент Трамп отказался договариваться с Путиным об Украине и предложил ему сначала решить ряд несложных геополитических задач в других частях мира.

    На самом деле Трамп отвлекает внимание Путина от Украины. И чем дальше от нас, тем лучше – Сирия, Афганистан, Северная Корея. А на очереди, по раздачу у Трампа попадет еще группа союзников Кремля – Венесуэла, Куба или еще кто-нибудь. А потом начнется следующий круг страданий союзников и марионеток Кремля.

    Американский президент Трамп дрессирует Путина, прежде чем начать с ним серьезный диалог. Поэтому, каждый раз действия Трампа для президента Путина будут все более публичными, унизительными и болезненными.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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