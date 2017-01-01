Великий геополітичний «Шатун». Кремль про це навіть не підозрює

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світовий порядок

Путін як «невидимая рука історії».

Задача Запада, как бы цинично это ни звучало, — заставить Кремль развить бурную активность и агрессию в как можно больших направлениях. Чем в большем количестве конфликтов будет задействована Россия, тем меньше у нее будет союзников, и тем быстрее истощатся ее ресурсы.

В то же время, в условиях разрушенных международных отношений и разваленных двух десятков государств на Большом Востоке, Запад, уже сейчас, имеет возможность строить новый международный порядок. И геополитические глобальные политтехнологии типа «Брекзит,Трамп» - это инструменты и алгоритмы построения Нового мирового порядка.

Иными словами, Путин — всего лишь средство для перестройки этого мира, но не выгодополучатель. Тем более ничего, кроме неприятностей, после Путина, Россия не получит, - ни в Украине, ни в Сирии,ни в Средней Азии или Ливии.

Но Кремль об этом не подозревает. А Китай подозревает, что его хотят, всего лишь, использовать в качестве Большого Геополитического Шатуна для развала уже всей Азии.

Вот почему Китай не хочет вступать в стратегический союз с Россией, ибо он не готов участвовать в разрушении мира, не получив ничего взамен.

А Путин только удивляется «тупости» китайцев, которые медлят, не хотят с ним броситься в бой против «ослабевшей» Америки и всего остального «загнивающего» Западного мира.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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