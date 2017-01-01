  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
    Думки вголос

    Великий геополітичний «Шатун». Кремль про це навіть не підозрює

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Сьогодні, 08:39
    • Розсилка
    Світовий порядок
    Світовий порядок

    Путін як «невидимая рука історії».

    Задача Запада, как бы цинично это ни звучало, — заставить Кремль развить бурную активность и агрессию в как можно больших направлениях. Чем в большем количестве конфликтов будет задействована Россия, тем меньше у нее будет союзников, и тем быстрее истощатся ее ресурсы.

    В то же время, в условиях разрушенных международных отношений и разваленных двух десятков государств на Большом Востоке, Запад, уже сейчас, имеет возможность строить новый международный порядок. И геополитические глобальные политтехнологии типа «Брекзит,Трамп» - это инструменты и алгоритмы построения Нового мирового порядка.

    Иными словами, Путин — всего лишь средство для перестройки этого мира, но не выгодополучатель. Тем более ничего, кроме неприятностей, после Путина, Россия не получит, - ни в Украине, ни в Сирии,ни в Средней Азии или Ливии.

    Но Кремль об этом не подозревает. А Китай подозревает, что его хотят, всего лишь, использовать в качестве Большого Геополитического Шатуна для развала уже всей Азии.

    Вот почему Китай не хочет вступать в стратегический союз с Россией, ибо он не готов участвовать в разрушении мира, не получив ничего взамен.

    А Путин только удивляется «тупости» китайцев, которые медлят, не хотят с ним броситься в бой против «ослабевшей» Америки и всего остального «загнивающего» Западного мира.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЄС США путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ