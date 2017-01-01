Вузол Гройсмана для Порошенка

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: zn.ua Петро Порошенко та Володимир Гройсман

Квітень обіцяє бути гарячим

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Неожиданно у президента Порошенко созрел мощный комплекс кадровых проблем, который завязываются в крепкий узел- решение одной проблемы одновременно предполагает решение всех остальных. Тут две причины. Первая причина- склонность Порошенко работать только с лояльными или зависимыми политиками и чиновниками. Но тех и других становится все меньше, по мере уменьшения коррупционной прибыли и увеличения риска - интереса западных финансовых разведок к теневым схемам и бизнес-авантюрам президента и его окружения. В конечном счете, Порошенко со своими миллиардами как-то отобьется от справедливых претензий Украины,- заключит сделку с американским правосудием, если окажется в США или заключит сделку с Кремлем, если окажется в России. А что придется делать остальным?

Вторая причина острого кадрового кризиса президента Порошенко –это привычный для него теневой способ решения проблем, - не через демократическую дискуссию, анализ деятельности, отрытую политическую конкуренцию личностей и программ, а через теневые сделки, обмены, интриги, «договорняки и кидки».

Вот в такой нелегкой ситуации президенту Порошенко надо решить проблемы премьер–министра Гройсмана. Это сложная. запутанная задача с многими неизвестными и дефицитом времени. Ибо, прежде чем решить проблему Гройсмана , надо, что-то сделать с Гонтаревой и Насировым. Их должности обладают огромным привлекательным коррупционным потенциалом и низкими профессиональными требованиями к работе. Эти два сладких места могут заменить «половину Гройсмана». Депутаты уже с готовы торговаться с президентом по этому поводу. Но само снятие Гройсмана не так важно для Порошенко, как успешная попытка «выдавливания» из Кабмина министра МВД Авакова. Поэтому, когда в СМИ активно говорят о премьерских амбициях Генпрокурора Луценко то, на самом деле, речь идет всего лишь о торге: Порошенко-Луценко отказываются от должности Гройсмана, а народные депутаты соглашаются поменять Авакова на Луценко. Без своего министра МВД никакие выборы Порошенко не светят. Админресурс без лояльных МВД и Нацгвардии и контроля за пятью областными избиркомами Восточной Украины- это просто политическая иллюзия.

А есть еще и легендарный Ляшко, которого надо подготовить как спарринг-партнера на президентских выборах. Этот не будет сидеть без дела и ждать у моря погоды. Он уже сейчас потребует должности для себя и других, и доступ к СМИ, особенно к «Интеру», без разрешения Левочкина. Таким образом, в полном пакете, президенту Порошенко надо решать судьбу сразу пяти человек - Гройсмана, Насирова, Гонтаревой, Авакова и Ляшко. Изменения в статусе любого из них тесно связана с их судьбами и будущим Порошенко. При этом, существует опасность, что они могут общаться и обмениваться планами и за спиной Порошенко. Так что апрель будет горячим. И политикам будет не до проблем и бед Украины.

Сейчас столкнулись два подхода к решению этой клубка острых кадровых и коррупционных проблем, который могут привести к политическому кризису.

Пока президент Порошенко предлагает решать это узел проблем, шаг за шагом, по мере удаления Гройсмана от поста премьер - министра Украины. Другие политики предлагают решать все комплексно. Сам же Порошенко еще не решился, что ему выбрать – играть со всеми сразу и выиграть все, или же каждого «разводить» по одиночке и уменьшить риск поражения. В любом случае Украиной здесь и не пахнет.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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