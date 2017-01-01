Як провести земельну реформу на користь українців

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Земельна реформа

Земля і воля

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В эпицентр политической жизни Украины неожиданно быстро ворвался один из самых острых в истории страны вопрос о самом главном национальном достоянии – земле. Нынешние правители, отобрав у украинцев после Майдана политическую волю и власть теперь хотят отобрать и землю. В 30- годы 20 века еще Сталин понимал, что если у украинцев отобрать волю и землю, то они исчезнут как нация. Сталин так и сделал, в результате на три поколения пропала украинская нация. Сейчас на дворе 21 век и наша власть, прикрываясь требованием МВФ намерена, до конца года провести выгодную для нее модель реформы сельскохозяйственных земель, отказавшись, и от продления моратория, и от обсуждения на общенациональном уровне этой острой проблемы. Не сумев добиться успехов в судебной, пенсионной и налоговой реформы нынешняя власть взялась за самое сладкое и опасное-делить землю в свою пользу.

В любом случае Украине придется решать вопрос о земле и надо честно сказать кто и как будет проводить эту реформу и кому она выгодна. И все политическим силам Украины, как и 100 лет назад придется самоопределиться в вопросе о земле как национальном достоянии страны.

Наш власть проявила инициативу в этом вопросе. Но дело в том, что у этой власти. ни нет доверия людей, ни опыта. Она не выполнила своих предвыборных обещаний и теперь берется за то чего не было в программах их политических партий на президентских или парламентских выборах. Оказывается, власть нужна была нашему президенту-олигарху, нынешним и бывшим министрам и депутатам только для того, чтобы под видом аграрной реформы добраться до последнего национального достояния Украины –земли.

Практически все, кто публично правит сейчас Украиной не пользуется уважением и доверием украинского народа. Рейтинги правящей власти настолько низкие, что трудно доверить проведение земельной реформы людям. Вы ведь не доверите проведение операции неопытному врачу, которому вы боитесь или не доверяете или который интересуется только вашими деньгами, а не вашим здоровьем. История показывает, что любая сама справедливая земельная реформа очень болезненна проходит для страны. Но та реформа, которую собирается провести наша жадная, циничная правящая группа может привести к чудовищным последствиям.

Создается опасное противоречие. При острой необходимости проведения земельной реформы в пользу граждан Украины стране нет политико-правого института или отдельной могущественной политической силы, которая самостоятельно мог бы решить вопрос о земле. Поэтому инициатива проведения референдума по земле , которую предлагает провести «Батькивщина» Тимошенко должна рассматриваться всеми политическими силам без относительно их отношения к инициаторами такого референдума. Будущее украинской земли - общая политическая задача и чем больше политических сил будет участвовать в этом референдуме , тем более успешнее пройдет сама земельная реформа. Для такой реформы нужна повышенная легитимность и профессионализм, как авторов закона о земле, так и исполнителей. Ничего подобного нет у нынешней президента Украины и Верховной рады. Любая новая власть с легкостью отвергнет то что примет нынешняя власть. Власть, которая опирается на административный ресурс, ложь и принуждение, шантаж и пропагандистскую шумиху не может решать такой сложный вопрос как вопрос о земле. Поэтому доверять им самое дорогое, что есть в Украине -землю было бы большой политической ошибкой. Мы видели, как лихо Гонтарева-Порошенко провели реформу финансово-банковского сектора, или как стремительно депутаты провели закон о энергетическом рынке, который выгоден только узкой группы бизнесменов, лоббирующих вместе с АП этот закон. Точно так будет и с отменой моратория и Законом о земле.

Теперь понятно, для чего была проведена, так называемая, скандальная реформа Гонтаревой банковско- финансового сектора экономики страны. С одной стороны, верхушка нашей власти избавилась от конкурентов в борьбе за землю. Мы уже не говорим о фермерах, который просто задыхаются от огромных процентов кредита украинских банков. Их точно вывели заблаговременно из игры в борьбе за землю. А с другой стороны, в результате ликвидации больше 100 банков в руках у тандема Порошенко-Гонтаревой оказались огромные финансовые ресурсы, которые смело пойдут на создание латифундий ,аффилированные с президентом- олигархом и его окружением. При этом, в ходе это скандальной реформы у нас не появился государственный Земельный банк или земельная биржа, которые должны помочь фермерам выжить входе этой реформы.

Точно так как отсутствие судебной и пенсионной реформы уже обеспечивает выигрышные позиции правящему классу и поставит другие группы обществ и прежде всего фермеров и селян в неудобное положение. Ясно, что скоропостижное проведение земельной реформы будет связано с большим количеством нарушений и преступлений со стороны коррумпированного чиновничества всех рангов. А в условиях отсутствия необходимых законов и справедливых судов, - все это приведет к серьезному социальному напряжению и конфликтам в украинском обществе. Когда МВФ настаивает, чтобы мы провели скоро земельную реформу он забывает, что в Украине нет справедливых и честных судов и не проведена реформа правоохранительных органов, которые стоят на страже интересов власти, а не народа Украины.

В таком случае, в ходе « успешного» проведения «порошенковской модели» земельной реформы в Украине вместо старого класса украинских олигархов, сформировавшегося еще при Кучме (Ахметов, Коломойский, Пинчук, Новинский, Ярославский, Фирташ, Жеваго, Тигипко и др.) появятся новый молодой класс аграрных олигархов-латифундистов во главе с нынешним президентом Порошенко (Косюк, Веревский ,Бахматюк, Вадатурский и другие) ,которые и будут править страной целое десятилетий. А помогать им будут западные ТНК и российские бизнес-группы, которые постараются пережить в Украине «смутное время» России и помочь Путину «конфедерализировать» и слабить нашу страну. Ибо ничто так не озлобляет людей как несправедливый передел земли.

Кроме нарождающегося нового класса украинских олигархов во главе с президентом Порошенко в проведении антинародной земельной реформы заинтересован, так называемый «класс е- декларантов». Помните, как 100 тысяч украинских чиновников, от бывших и нынешних депутатов и министров, до районного начальства шокировали Украину и Запад свои огромными богатствами, которые он впервые в жизни задекларировали. Они задекларировали сотни миллионов долларов наличными, которые требуют своей легализации или очистки. И участие этого коррумпированной группы в земельной реформе поможет им, из потенциальных преступников, у которых новая власть могла бы отобрать награбленное, превратится в цивилизованных «добросовестных покупателей» украинской земли. Кстати, именно эти люди и будут в свою пользу проводить украинскую земельную реформу. Таким образом, в ходе реформы, переход в собственность за бесценок украинских плодородных земель, создаст для класса «младоолигархов» и коррумпированного чиновничества альтернативу, ставшими ненадежными офшорам, как места хранения награбленного.

А куда делись «донецкие» , составляющие костяк коррупционно-бандитского режима личной власти бывшего президента Януковича? Не все убежали в Москву. Многие расползлись по Украине, затаились в Киеве и интересом ждут земельной авантюры наших властей. Бросив разоренный Донбасс они с радостью возьмутся конвертировать земельную реформу в личную выгоду. А возникший спекулятивный рынок земле позволит им легализировать то, что было наворовано в предыдущие годы.

Не меньшую роль в роль в сумбурном и ускоренном проведении несправедливой земельной реформы заинтересованные и западные ТНК, которые имеют большой опыт проведения и использования земельных реформ в других странах.Самые жестокие примеры – это аграрные реформы в Аргентине и Бразилии и других странах, которые искренне поверили, что легкая продажа земли по лекалам МВФ быстро подымет экономики их стран. ТНК - это достойные противники нашим латифундистам и разбогатевшем за 25 лет на коррупции чиновникам всех рангов.

Сейчас главный вопрос дня, как и кто будут принимать земельную реформу. С политической точки зрения есть четыре вероятных путей проведения такой реформы.

Быстрее всех может начать земельную реформу Конституционный суд , который по просьбе властей, может отменить мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственной земли. Точно, как этот же Конституционный суд, по просьбе бывшего президента Януковича отменил поправки к Конституции и вернул ему огромные президентские полномочия .Что привело к быстрому формирования режима личной власти Януковича, криминализации политики и бизнеса и в конечном счете Майдану. Точно так этот же Конституционный суд легко может пойти на поводу самых жестоких экономико-политических фантазий действующего президента относительно способов отчуждения украинских плодородных земель.

Второе путь земельной реформы- это работа Верховной Рады. Но здесь у президента Порошенко нет подавляющего большинства. Кроме того. как видно на примере «Батькивщины» Тимошенко патриотическая оппозиция будет сильно сопротивляться и обратится к массам. Но самая главная проблема украинского парламента -это полное глубокое недоверие всех слове украинского общества к его деятельности. Теперь хорошо видно, что по своему кадровому и политическому качеству это один из самых слабых парламентов Украины за все годы Независимости. И поручать ему тонкое дело как проведение земельной реформы просто опасно.

Третий путь - самый экзотический , но быстрый и эффективный - это организация земельной реформы под опекой внешнего управления и международным контролем. Но это вариант пока отпадает. Речь идет не просто о реализации железной воли МВФ, которым так умело прикрываются наши власти и которые якобы шантажируют бедную Украину, а о реальном проведении аграрных реформ через систему специализированных ,чрезвычайных органов и сетей, и структур, которые опираются на международную политическую и финансовую помощь Запада. А наши власти будут только ассестировать такой реформе. Но в таком случае, вероятно, что земля не достанется, ни нашим новым аграрным олигархам, ни фермерам. Преимущество будут иметь ТНК, «шустрые» рискующие инвесторы, международные финансовые институты и клубы ,которые быстро превратят украинскую землю в объект международной спекуляции и хорошего залога для растущего госдолга страны.

Поэтому наиболее демократичным и эффективным, но тяжелым остается четвертый путь проведения общенационального референдума, в ходе которого различные политические силы буду искать точки соприкосновения, будут сотрудничать для получения наиболее приемлемой для национальных интересов Украины модели проведения земельной реформы. Только в процессе всенародно плебисцита о земле можно вскрыть и учесть интересы большинства заинтересованных групп, и уменьшить риски нелегитимности и провала земельной реформы. По крайней мере, угроза такого референдума должна заставить власть умерить свои аппетиты и больше считаться с интересами всей Украины.

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