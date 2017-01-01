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    Думки вголос

    Загадка фабрики «Рошен»

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Сьогодні, 16:42
    • Розсилка

    Хто, насправді, закриває фабрику «Рошен» в Липецьку?

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    Если это делает Путин, то это способ шантажа, давления на Порошенко для выполнения Минских соглашений по легализации сепаратистского Лунгадона. Путин хорошо помнит эту тайную сделку, когда Порошенко легкомысленно пообещал ему выполнить их общий план по Лунгадону. И сейчас Путин уверен, что Порошенко способен заставить украинское общество принять позорные минские соглашения, пока президентская администрация Трампа еще не выработала план позитивной проукраинской политики.

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    Если же эту фабрику «Рошен» сознательно закрывает сам Порошенко, то этот вынужденный акт мужества и жертвенности нашего олигарха-президента страшно запоздал. Высокомерие, жадность и цинизм не позволит президенту Порошенко признать свою неправоту и политическую ошибку. В свою очередь, Украина уже не простит президенту Порошенко три года элитной коррупции и издевательства над экономикой, политикой страны. И только радикальные действия президента Порошенко по реформированию страны, начиная со своего коррумпированного и консервативного окружения, еще способны изменить международное и общественное мнения Украины о нем к лучшему. 

    А может все гораздо проще. Порошенко решил провести досрочные выборы президента раньше, чем выборы Верховной Рады? Пока, США и Россия не взялись решить судьбу президента-олигарха Порошенко без его участия.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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