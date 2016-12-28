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    Думки вголос

    Блог із окупованого Луганська: арифметика розлук

    • Яна Вікторова

      Викладач, місто Луганськ

    • Вчора, 23:44
    • Розсилка
    Окупований Луганськ
    Окупований Луганськ

    Напевно, якоюсь окремою темою могла б стати тема розлук. Та що там темою - книгою, повною драматичних ліній і щасливих зустрічей-розлук

    Мовою оригіналу

    А фільм який би вийшов ?! І таки напише хтось книгу-сценарій, навіть не сумніваюся. І знімуть фільм, претендуючи на перші місця кіноконкурсів.

    Моя тема розлук сумна. Не може бути тема розлук веселою. Тема зустрічей, очевидно, може, а розлук ні.

    Колега влітку 2015 стала наполегливо просила мене зустрітися. Казала, прийду з вином, або ти приходь до мене - посидимо, пригадаємо.

    Ми з нею сім років працювали разом, і з нашого великого відділу залишилися в місті лише ми вдвох - інші поїхали ще в 2014 підкорювати світ.

    А опинитися після семи років роботи в дружному колективі за бортом, це випробування не з легких. Одна справа, якщо хотів піти і сам пішов, а інше, якщо тебе скоротили через непотрібність - нічим платити.

    Ось все це моя колега і хотіла зі мною обговорити за пляшкою вина. Згадати, поплакати, посміятися, трохи попліткувати. А головне, сказати одна одній, наскільки важко опинитися ось так - за бортом життя.

    І знаючи все це, що за рік, який минулий після літа 2014-го, ми так і не змогли адаптуватися до нового життя, обтруситися і встати, ніби нічого не сталося, я не хотіла зустрічатися.

    «Ви як? Ми теж - нормально»

    У мене за той рік, що минув, була сила-силенна поразок і неприємних відкриттів.

    Виявилося, що я не можу ось так, відірвавши зі шкірою улюблену роботу, почати любити іншу.

    Виявилося, що я взагалі не хочу і не можу багато до чого звикати.

    Моя колега весь рік, як і я, борсалася, кидаючись шукати роботу, а потім болісно відходячи від неї. Якийсь синдром звільнених ... Все було не те, не з тими, не так. І я вчергове відмовлялася зустрічатися, передбачаючи, як важко мені буде потім.

    Весь наш колектив подібно до відважниих мандрівників відправився підкорювати світ. Не від хорошого життя, звичайно.

    Хтось їхав за громадянством, хтось - від війни, а хтось - за батьками ... І всі вони були дуже зайняті своїм новим життям, пошуками робіт, квартир, медкомісії для громадянства, громадянством для нового життя ....

    Спочатку, так, писали-дзвонили: «Ви як? Ми теж нормально». Скаржитися ні ми, ні вони не хотіли - сенс?

    Вони з запалом переконували, що все добре, погане залишилося в Луганську, а у них усе добре.

    А ми переконували, що якщо щось і погано, то не у нас - у нас нормально. Такий собі марафон нормального життя. У кого краще.

    А потім я зловила себе на тому, що з тими, хто тут, ми нав'язливо часто говоримо про те, як добре було раніше.

    Неначе вся нормальне життя відійшло в небуття влітку 2014 року, і тепер якщо ми про щось і говоримо відверто, так це про втрачені можливості.

    І в цьому теж феномен спілкування, який заводив у глухий кут. Ми згадували якісь дріб'язкові деталі, яким у тому довоєнному житті уваги не приділяли, обговорювали покупки того часу, втрачені можливості, щасливі і смішні епізоди.

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    Так живуть у будинку для літніх людей - тим життям і тими можливостями. І ми стали так жити. І кожен такий зріз пласта пам'яті призводив до того, що ставало відчайдушно тоскно.

    Моя колега, загалом, виграла, від усього. Її співмешканець нарешті після довгих років пошуків себе і роботи знайшов себе в місцевій «армії» і став від цього якось навіть молодшим і зібранішим, хоча пив також багато.

    А вона, гаючи час без роботи, стала пекти пироги йому і його «товаришам» ... І навіть його зарплати стало вистачати їм двом, раніше вони жили на її доходи.

    Але навіть цього мені не хотілося обговорювати - пережитого страху, пошуків води, продуктів ...

    Є, напевно, речі, якими не потрібно ділитися і ділити їх на двох теж не потрібно...

    Джерело: ВВС Україна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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