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    Думки вголос

    Брехня кремлівських каналів

    • Борис Вишневський

      Депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція «Яблуко»)

    • Сьогодні, 00:04
    • Розсилка

    Брешуть, не червоніючи

    Мовою оригіналу

    Канал «Россия-1» в программе «Вести» 19 марта сообщил, что «в субботу несколько сотен петербуржцев пришли на Марсово поле на градозащитный митинг». 
    Это – о самом массовом митинге в Петербурге за последние полтора десятка лет (больше пришло только 1 марта 2015 года – но тогда были исключительные обстоятельства: убийство Бориса Немцова). 
    Даже по данным полиции, 18 марта на Марсовом поле были 3.5 тысячи горожан. На самом деле – как минимум, вдвое больше. Огромное число неравнодушных, умных, активных, любящих свой город людей.

    Они пришли, чтобы отстоять свое чувство собственного достоинства – попранное чиновниками. 
    Которые, наплевав на мнение граждан, презрительно заявляют, что «вопрос с передачей Исаакиевского собора церкви решен», а те, кто против – «провокаторы» и «маргиналы».

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    Одобряют высотную застройку около уникальной Пулковской обсерватории. 
    Поддерживают разгром Публичной библиотеки и Европейского университета.

    Выдают разрешения и согласования на разрушение исторических зданий и строительство на месте зеленых зон. 
    Возмущенные петербуржцы вышли на митинг  — и их оказалось так много, что власти испугались. И, как обычно, дали команду или замолчать проведение митинга, или солгать о числе участников. 
    Некогда славный в северной столице «Пятый канал» сделал вид, что никакого митинга (безусловно, главного события этого дня в Петербурге) вообще не было. «Первый канал» тоже громко промолчал. Ну, а канал «Россия-1», как уже сказано, сообщил о «нескольких сотнях» пришедших.

    Взгляните на приведенное ниже фото, читатель – и оцените сами, сколько было людей (а это еще не вся панорама митинга – люди стояли со всех сторон от сцены и не расходились, слушая выступавших почти два часа). 
    «Вести» врут, не краснея, не в первый раз – достаточно вспомнить, как на «России-1» оболгали лидера Псковского «Яблока», депутата Льва Шлосберга. 
    Что касается нынешнего вранья, то хочется обратиться к тем, кто пришел на этот митинг в первый раз в жизни, будучи ранее страшно далекими от политики и ей не занимавшимися (пока политика не занялась ими).

    К тем, кто, выступая против передачи Исаакия или разгрома «Публички», в других вопросах нередко поддерживает власть и верит тому, что показывают по телевидению. 

    Друзья, вы были на митинге и видели, как нас много. 

    Потом вы увидели, как это представили на телевидении — как оно соврало на всю страну. Вы лично в этом убедились. 
    А теперь подумайте: если телевидение в угоду властям соврало про событие, на котором вы присутствовали – так, может быть, точно так же в угоду властям оно врет и о других событиях, которые вы лично не наблюдали?

    Например, рассказывая:

    • Что российская экономика только выиграла от санкций? 
    • Или о честно проведенных выборах, где не было никаких нарушений? 
    • Или о том, что нет никакой коррупции среди высших чиновников? 
    • Или о финансировании российской оппозиции Госдепартаментом США? 
    • Или о том, что российская авиация не бомбит мирных граждан в Сирии? 
    • Или об «украинском фашизме» и «борьбе народа Донбасса за свободу»? 
    • Или о том, что наших военных «нет» на востоке Украины? 

    Подумайте – и задумайтесь.

    О том, что ложь – главный идеологический инструмент нынешнего режима. 
    Когда-то, в конце 80-х годов прошлого века, разрушение коммунистической системы власти началось с трещин в цензуре. 
    С проникновения правды на телеэкран и на газетные страницы.

    С осознания того, что власть лжет своим гражданам, и верить ей нельзя. 
    Власть тоже об этом помнит, и поэтому делает все, чтобы заблокировать правду. 

    Но делать это бесконечно ей не удастся. 

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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