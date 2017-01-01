Держпереворот в Росії. Чекаємо рішення Печерського суду

Борис Вишневський Депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга (фракція «Яблуко»)

Борис Вишневський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юридичних і фактичних підстав для цього багато

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В Сети выложили полный текст решения Дорогомиловского районного суда города Москвы от 27 декабря 2016 года, признавшего (по заявлению экс-народного депутата Украины Владимира Олейника) «фактом, имеющим юридическое значение» государственный переворот на Украине в феврале 2014 года, вследствие чего нынешние органы власти на Украине объявлены «нелегитимными».

Текст — фантасмагорический. Фемида нервно курит в углу.

«Общеизвестный характер этого юридического факта очевиден для каждого разумного, внимательного и беспристрастного человека, обладающего жизненным опытом» (давно ли для каждого «разумного, внимательного и беспристрастного», да еще и с жизненным опытом, было очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли?).

«Юридическое значение государственного переворота выходит за пределы территории Украины и затрагивает интересы национальной безопасности РФ» (интересно, осталось ли в мире еще что-то, что эти интересы не затрагивает?).

«Решение российского суда должно уважаться всем мировым сообществом в силу особых межличностных и семейных связей между российским и украинским народом, составляющим единую историко-культурную общность» (особенно трогательно заявления об «особых связях» и «единой общности» звучат после аннексии Крыма и интервенции в Донбассе).



«Заявитель Олейник обоснованно указывает в заявлении, что нелегитимная власть Украины уничтожила все демократические институты, создала атмосферу страха и угнетения, тем самым подталкивая украинцев к восстанию против тирании как последнему средству защиты их конституционных прав и свобод» (не перепутал ли беглый депутат от Партии регионов Украину с Россией?).

«Основополагающие права человека перестали действовать на территории Украины» (хотелось бы понять, в чем это выражается, и вообще, полезно было бы сравнить действие этих прав в России и на Украине)...

Понятно, что к праву все это не имеет никакого отношения — и нужно исключительно в пропагандистских целях, в дополнение к крикам о «киевской хунте», «укронацистах», «бандеровцах» и «распятых мальчиках». И должно анализироваться не столько юристами, сколько психиатрами. Наравне с решениями о незаконности передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году и признанием юридически недействительным распада Римской империи.

Впрочем, любое действие встречает противодействие.

Интересно: когда Печерский районный суд Киева объявит фактом, имеющим юридическое значение, государственный переворот в Российской Федерации 21 сентября — 4 октября 1993 года, заявит, что нынешние органы российской власти нелегитимны, и потребует от мирового сообщества уважать это решение? И объявит, что «нелегитимная власть России уничтожила все демократические институты, создала атмосферу страха и угнетения, тем самым подталкивая россиян к восстанию против тирании как последнему средству защиты их конституционных прав и свобод»?

Юридических и фактических оснований для этого, между прочим, будет побольше, чем у Дорогомиловского суда.

Джерело: Эхо Москвы

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