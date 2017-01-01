«Чорна п'ятниця» Ріната Ахметова

Віталій Кулик Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Віталій Кулик

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

Формула «Роттердам плюс» показала себе як цілком функціональний механізм ринкового саморегулювання галузі

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Кому как, а ДТЭК Рината Ахметова минувшая пятница, выпавшая на 13 число и совпавшая с полнолунием, принесла полное разочарование. ГП «Энергорынок» обнародовал цену электроэнергии, установленную для разных видов генерации в первой декаде января 2017 года.

Тариф тепловой генерации (70% которой контролирует ДТЭК) за первые 10 дней января 2017 года снижен до 1,34 грн/кВт-час. Для сравнения, в последней декаде декабря 2016 года тариф для ТЭС составлял 1,68 грн/кВт-час, в конце ноября – 1,78 грн/кВт-ч. Таким образом, снижение составило свыше 20%.

К слову, тарифы для других видов генерации тоже были снижены, но не так радикально – «Энергоатома» на 8,6%, а для «Укргидроэнерго» на 1,4%. Все это в сумме дало возможность с 1 января снизить оптово-рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии на 10% (во втором квартале планируется дополнительное снижение ОРЦ еще на 5,8%). Таким образом, в целом, НКРЭКУ запланировала на 2017 год снижение ОРЦ на 15,2%.

Это первое снижение ОРЦ за все время независимости – до того цена электричества только росла. Сразу могу огорчить читателей – бытовых потребителей снижение тарифа не коснется. Усилия лоббистов (которые завалили НКРЭКУ судебными исками) не прошли даром – конечными выгодополучателями окажутся владельцы промышленных предприятий, особенно заводы ферросплавов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука (в себестоимости производства которых доля электроэнергии достигает 50%).

В свою очередь, энергохолдинг Ахметова хоть и сократил убыток, но выйти на точку безубыточности так и не смог – убыток «ДТЭК Энерго» только в первом полугодии прошлого года составил 8,135 млрд грн (данные за второе полугодие еще не обнародованы, но гендиректор компании Тимченко публично признал убытки по итогу года).

В тоже время, несмотря на критику формулы «Роттердам плюс», установленной НКРЭКУ в марте 2016 года, она показала себя как вполне функциональных механизм рыночного саморегулирования отрасли. Особенно это видно на примере государственных шахт, стоимость угля которых была повышена с начала в августе (до 1370 грн/т), а потом в декабре (до 1736 грн/т). Таким образом, НКРЭКУ добился зыбкого паритета интересов в энергетике – производители электричества сократили убытки, промышленные потребители получили существенную скидку, угольные предприятия – рыночную цену на «черное золото» (хоть и с существенным временным отставанием от реальных котировок в Роттердаме).

Единственной стороной, чьи интересы не были учтены при раздаче «слоников» оказался обычный украинец – в марте население ждет очередной этап повышения стоимости электроэнергии. К сожалению, многочисленные борцы с тарифами в своих исках защищали интересы исключительно промышленных потребителей.

Украинцам остается лишь тешить себя их аргументами о том, что неимущим «все равно дотацию дадут», а остальные выиграют за счет снижения цены электроэнергии в себестоимости товаров и продуктов. Хотя каким образом именно образом мы будем потреблять ферросплавы, для меня лично, остается загадкой…

Джерело: site.ua

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