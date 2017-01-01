«Геть від Москви! Дайош Європу!»

Володимир Горковенко Журналіст

Володимир Горковенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко виконав свою передвиборчу обіцянку про безвіз.

Нарешті сталося! 11 травня Рада Європейського союзу увімкнула зелене світло для громадян України та скасувала короткострокові візи. Залишилося лише дочекатися орієнтовно 11 червня, коли рішення ЄС набуде чинності і українці, які мають біометричні паспорти, зможуть уникнути принизливих черг у консульствах та візових центрах.

Безумовно, безвіз – це велика перемога для України. Найбільший внесок у цю перемогу, як висловився Петро Порошенко, зробили мільйони небайдужих українців під час Революції Гідності та українські військові, які нині боронять Україну від російської агресії.

Насправді, не варто недооцінювати і внесок самого Петра Порошенка. Над запровадження безвізового режиму він почав пацювати ще будучи міністром закордонних справ у 2009-му і завершив його ставши Президентом України. Він виконав одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок і вже увійшов в історію як Президент, за якого запроваджено безвіз.

Дійсно, до цієї перемоги українці йшли довгих 10 років. Офіційний Київ виконав 144 конкретні умови, кожна з яких принесла свою самостійну користь країні. Серед них - введення електронного декларування, заснування нових антикорупційних органів та багато інших. Надання Україні безвізу це не лише безперешкодний перетин кордону та перебуванння у ЄС впродовж 90 днів, а й визнання Європою ефективності фундаментальних реформ, що їх здійснює Україна. Як зазначив екс-генсек НАТО Андерс Фог Рассмуссен «деякі українські реформи важко втілити навіть на Заході». Як приклад, він навів безпрецеденту прзорість баз даних щодо володіння активами та багатсвом.

Безвізовий режим Україна-ЄС має велике практичне значення. Понад три мільйони українців вже отримали чи зараз одержують біометричні паспорти, необхідні для безвізових поїздок.

У 2016 році громадяни України отримали 1,36 млн. шенгенських віз (+15% у порівнянні з 2015 роком). Понад половину з них отримали мультивізи. Таким чином, кількість українських громадян з відкритими шенгенськими візами складає близько 3,5 млн або 10% дорослого населення. Лише за 2016 рік українці понад 15 мільйонів разів перетнули державний кордон з країнами Європейського Союзу. Це відповідь тим, хто каже українцям не потрібен цей безвіз.

Відтепер, зникне необхідність платити консульський збір, збирати численні документи, вдаватися до послуг сумнівних візових центрів та стояти у принизливих довжелезних чергах на кордоні.

Крім того, суттєво зменшиться кількість відмов. Наприклад, у Грузії, за перший місяць безвізу відмову у в'їзді отримали лише 26 громадянам або 0,2%. Раніше цей показник складав 12%. В Україні рівень відмов у 2016 році складав 3,2%. При зменшенні його до 0,2% ще понад 40 тис. громадян України не скасують свої плани, не втратять гроші за заброньовані літаки та готелі.

Насправді безвіз - це символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору, яскравий маркер того, що Україна – частина об’єднаної Європи, від Лісабона до Харкова та Луганська.

Як заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1» Петро Порошенко Україна остаточно оформила своє розлучення з Росією і вона повертається до дому, у європейську сім'єю від якої була відірвана понад 300 років тому Переяславською радою.

Фактично, Петро Порошенко релазовує гасло, яке сформулював в 20-роках минулого столітя Микола Хвильовий: «Геть від Москви! Дайош Європу!»

Петро Порошенко сподівається, що цей крок допоможе повернути анексований Крим та загарбаний Донбас. Надання безвізового режиму ЄС створює для жителів окупованих українських територій додаткову мотивацію робити усе можливе, аби повернутись до складу Великої єваропейської України. Адже з паспортами ОРДЛО лише один шлях – милуватися краєвидами сибірського краю.

Безвіз - це дійно прогрес. Важко не погодитися з одним із журналістів котрий написав: «у цей складний час, коли Україні і українцям гостро не вистачає такиї позитивних новин, такий успіх кожтує дуже дорого».

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