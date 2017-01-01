Не тілом, а розумом… Про Дєєву та інших молодих дівчат у владі

Володимир Горковенко Журналіст

Володимир Горковенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ці дівчата знають, що другого шансу у них не буде

Сучасний світ розділений за примітивним сприйняттям – або чорне-біле, або добре-погано, або патріот - зрадник. Зазвичай, «мінусовка» звучить найгучніше. Та й публіка негатив «хаває» з більшим задоволенням аніж позитив. Деталі нікого не цікавлять. Не встигли людину призначити на високу посадку – її уже втоптали у багно і поставили жирний хрест на подальшій кар’єрі.

Під час революції усі вимагали оновлення. А коли почалося оновлення - отут і почалося: старих – не можна, бо старі обгаджені, але й нових не можна, бо молоді та недосвідчені. А якщо – це молоде ще й дівчина, то взагалі у декого дах зриває від заздрощів.

От здійняли ґвалт стосовно призначення заступником Арсена Аваков Анастасії Деєвої. Моралісти одразу зробили її «зіркою Інтернету» якраз через юний вік та пікантні фото, що вона викладала в мережу декілька років тому. Точніше, навіть не вона, а той хто її фотографував.

Ну і що? Свого часу Ангела Меркель взагалі фоткалась у чому мама народила. Це молодість. Хто не робив дивних вчинків, коли вітер у голові гуляв? Пригадали?

До речі, найбільш критиків тієї Анастасії Дєєвої виявилося серед чоловіків. Критиканів не цікавив її авторитет серед західних дипломатів. Також не цікавили реалізовані проекти.

Що маємо на практиці? Ця 25-літня заступниця міністра запустила проект мережі жінок-поліцейських із протидії домашньому насильству. Напевно, саме молодий вік та європейська освіта дозволила Дєєвій відкинути совковий стереотип: «б’є – значить любить»!

Молодий вік навряд чи можна вважати шкодою для амбітних та перспективних проектів, котрі реалізовуються Дєєвою. Тим більше, не за гроші держбюджету.

Нещодавно пройшлися і по Наталії Бойко, яка стала заступником міністра енергетики по євроінтеграції. Їх всього 27, а вона заробила за минулий рік майже мільйон гривень, має подароване авто і, ой лишенько, обручку.

Знову таки, критиканів не цікавить, що ці гроші їй заплатив Європейський банк реконструкції та розвитку за роботу в Національній раді реформ. Тобто, заплатив не за карі очі чи гарні форми, а за мізки. Саме за мізки цієї 27-літньої галичанки пропонують шалені гроші енергетичні компанії зі світовим ім’ям.

Хоче дівчина написати Енергетичну стратенгію до 2035 року – дайте їй це зробити, почитайте і тоді критикуйте. Але критикуйте за роботу, а не за каблучку чи гроші зароблені своїм горбом.

Хоча, навряд чи варто сподіватися, що українська жаба раптом здохне. Це своєрідна фішка, можна сказати навіть - всеукраїнське надбання. Так само як дурні і дороги.

До речі, про дороги. У цій сфері також є молоді та красиві. Наприклад, директором ДП «Укрдорінвест» уже півроку працює Олена Криворучко. Їй всього 28. Але цей магістр Університету Риму також не сподобався користувачам Facebook, бо вона… гарна! Народ, ви справді хворі!

Звичайно, деталі нікого не цікавлять. Зокрема, користувачі соцмереж не в темі, що ця красива дівчина розірвала контракт із скандальними італійцями, котрі так і спромоглися збудувати відрізок дороги Київ - Харків – Довжанський. А завдячуючи минулому керівництву «Укрдорінвест» Роману Гнатенку терміни контракту переглядалися 5 разів. Тобто, італійці отримують гроші, а наші дороги зачекають…

Також не цікавить «диванну сотню», що Олена Криворучко провела новий тендер та залучила для реконструкції житомирських доріг у шість разів більше іноземних підрядників, аніж їх було на минулих торгах. А те, як будують іноземці, порівняйте на прикладі траси Київ – Житомир. Там, де наші будували – асфальт зійшов зі снігом, а робота іноземців витримала випробування українською погодою.

Можна жартувати про те, що соціальні ліфти в Україні працюють зі свистом. Можна скептично ставитися до молодого віку чи упереджено сприймати чиновника тільки тому що вона красива українка.

Для молодих та красивих посада – це, насамперед, виклик. На відміну від старих та перевірених кадрів ці дівчата знають, що другого шансу у них не буде. Вони прийшли, щоб спробувати залишити слід в історії, а не слід у кримінальній справі.

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