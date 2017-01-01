Про те, як Тимошенко не показують по ТБ
- Сьогодні, 15:42
-
Розсилка
Фото: intv.ua
Юлія Тимошенко
Сьогодні Юлія Тимошенко анонсується на каналі «Еспресо»
Юлію Тимошенко влада не пускає в ефір 112.tv та NewsOne TV. Про це Юля Тимошенко заявила одночасно в ефірі двох каналів: 112-го та Ньюсван)))
PS: Вчора Юлія Володимирівна гарно виглядала у вечірньому ефіру на ЗІКу)))
PS: А сьогодні вона анонсується на каналі Еспресо)))
Нагадаємо, Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради висловила невдоволення тим, що її та членів її команди не запрошують на телебачення.
Джерело: блог Володимира Горковенка
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»