Про те, як Тимошенко не показують по ТБ

Володимир Горковенко Журналіст

Володимир Горковенко

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Фото: intv.ua Юлія Тимошенко

Сьогодні Юлія Тимошенко анонсується на каналі «Еспресо»

Юлію Тимошенко влада не пускає в ефір 112.tv та NewsOne TV. Про це Юля Тимошенко заявила одночасно в ефірі двох каналів: 112-го та Ньюсван)))

PS: Вчора Юлія Володимирівна гарно виглядала у вечірньому ефіру на ЗІКу)))

PS: А сьогодні вона анонсується на каналі Еспресо)))

Нагадаємо, Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради висловила невдоволення тим, що її та членів її команди не запрошують на телебачення.

Джерело: блог Володимира Горковенка

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