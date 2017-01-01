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    Думки вголос

    Про те, як Тимошенко не показують по ТБ

    • Володимир Горковенко

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:42
    • Розсилка
    Юлія Тимошенко
    Фото: intv.ua
    Юлія Тимошенко

    Сьогодні Юлія Тимошенко анонсується на каналі «Еспресо»

    Юлію Тимошенко влада не пускає в ефір 112.tv та NewsOne TV. Про це Юля Тимошенко заявила одночасно в ефірі двох каналів: 112-го та Ньюсван)))

    PS: Вчора Юлія Володимирівна гарно виглядала у вечірньому ефіру на ЗІКу)))

    PS: А сьогодні вона анонсується на каналі Еспресо)))

    Нагадаємо, Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради висловила невдоволення тим, що її та членів її команди не запрошують на телебачення.

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    Про те, як Тимошенко не показують по ТБ
    Про те, як Тимошенко не показують по ТБ
    Про те, як Тимошенко не показують по ТБ

    Джерело: блог Володимира Горковенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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