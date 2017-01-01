Що таке День Перемоги у країні, що воює?

Наталія Влащенко Журналіст

Наталія Влащенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Немає нічого страшнішого «победобесия» і брязкання зброєю напередодні Дня Перемоги, яке ми бачимо сьогодні в Росії

Мовою оригіналу

Это такой длинный и непростой разговор. Долго думала- писать ли. Но потом поняла, что нужно

«КАК ПРИКРЫТЬЕ, ИСПОЛЬЗУЕМ ПАВШИХ» ( с)

Сразу оговорюсь: это личный пост, пост приватного лица, личное мнение.

По крайней мере, история моей семьи мне дает некоторое право на такие размышления.

Мою бабушку НКВД в Черниговской области держало ночь в сарае на морозе, чтобы она подписала «отказную» на своего мужа, которого сослали в Сибирь, а там расстреляли. По их меркам, он был непозволительно богат и самостоятелен. Мой дед, ее второй муж , был учителем математики и тишайшим человеком, всю жизнь занятым решением задач. От смерти его спасла учительская бронь в 41-м, но в 43-м он таки ушел и закончил войну в Берлине. Никогда не рассказывал о пережитом, но когда сталкивался с несправедливостью или подлостью, наливался краской и тихо говорил какому- нибудь главе районо: «ты, тыловая крыса!» - и его конечно, тут же переводили в к-н Зажопинск, в сельскую школу.

Моя вторая бабушка похоронила двоих братьев в июле 41-го года. Молодые лейтенанты, выпускники трёхмесячных курсов командиров, погибли в первых же боях (во время атаки), потому что были просто детьми. А дети умирают первыми. Ее муж, мой дед, вернулся в 45- м с орденами Красного Знамени, медалями За отвагу. Вьющийся чуб, папаха...Пользовался большим успехом успехом у женщин. Но его ордена ее не спасли.

В начале 50-х вынуждена была сбежать на Западную Украину - буквально за несколько часов до ареста. Кто- то донес, что она собирает в поле колоски для своих троих детей. Они умирали от голода, несмотря на то, что ее родной брат был председателем сельсовета. Кстати, он же предупредил об аресте, но сказал, что «защиты не жди».

Детей оставила родственникам и матери, а сама ушла из села ночью - через лес. Спасли ее «бандеровцы»: жила два года на Западной в семье, где сыновья и отец семейства ночью приходили из леса. В ненависти к большевикам бабушка была их союзником

=============

К чему я все это?

К тому, что все непросто, как бы противно это не заучало

И нет ничего страшнее «победобесия» и бряцанья оружием в канун Дня Победы, которое мы видим сегодня в России.

Агрессия и угрозы- как форма государственного существования, истерия и создание новой истории, скорее напоминающей романы Пелевина, чем саму историю, которые многие еще помнят.

Что такое для меня День Победы - тем более, в воюющей стране?

Что такое для меня почтить погибших?

И не только погибших, а и тех, кто остался в живых и был перекручен этим страшным государственным молохом?

Это:

сказать , наконец, правду о войне: не о людях, а о государстве (предвоенная ситуация, пакт о ненападении, как ссср входили во вторую мировую)

озвучить также полную (полную!!!) правду о деятельности националистических сил в начале ХХ- 50-х

озвучить -какое государство мы строим, и какая система безопасности призвана обеспечить независимость нашей Родины

какова концепция единства Востока и Запада, Севера и Юга Украины? Что для нас важнее всего?!

Не слащавые плакаты, не патриотические концерты, и даже не парады нужны сейчас..

...а ответственные высшие офицеры ВСУ должны , по идее , выйти в публичную сферу и рассказать людям, ЧТО происходило а стране в смысле войны и мира эти три года , какие новые виды оружия пришли в нашу армию и т

и, наконец, есть ли у нас Стратегический план по освобождению оккупированных территорий, построению новой украинской армии, вхождению в НАТО (или невхождению в него), созданию комплексной системы безопасности в стране.

Но большие чины ВСУ на такой разговор пока не выманить (и не говорите, что все это военная тайна), поэтому они скрываются в штабах

И пока буйным цветом цветет коррупция (в т ч и в военной сфере), ВР Кабмин работают, как бизнес/ структура со свободным графиком, на топ- должности ставятся какие- то фунты «по евроинтеграции», гибнут солдаты на Востоке - зачем нам концерты? И плакаты о национальном примирении?

Может, просто по рюмке за своих павших (неважно, 9--го или 8-го)

– и за работу.?

Учить, лечить, писать статьи, растить детей, убирать подъезды, делать новую политику, сажать цветы у домов --

и своими руками.

Поверьте- других у нас нет.

Никто не приедет, и никто нам не поможет

Вот о чем я думаю в канун этого очень горького и святого для большинства из нас праздника

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»