Карл Волох Політолог

Карл Волох

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я не знаю, до інавгурації або після почнеться офіційне розслідування ФБР за підозрами проти Трампа (що почнеться - впевнений).

Мовою оригіналу

Я не знаю, найдут ли подтверждение опубликованные оперативные данные разведки.



Я не знаю, какие ещё подробности вскроются о Трампе сейчас, когда все ищейки свободного мира уже идут по его следу.



Я не знаю, будет ли Трамп отстранён во время следствия.

Я не знаю, дойдёт ли до импичмента и обвинительного заключения или Трамп будет полностью оправдан и останется руководить мировой супердержавой.

Я точно знаю только одно: Владимир Владимирович Путин уже ни при каких обстоятельствах не будет бенефициаром избрания Трампа президентом США

Джерело: блог Карла Волоха

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