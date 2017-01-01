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    Думки вголос

    Путін ні за яких обставин не буде бенефіціаром обрання Трампа

    • Карл Волох

      Політолог

    • Сьогодні, 09:12
    • Розсилка

    Я не знаю, до інавгурації або після почнеться офіційне розслідування ФБР за підозрами проти Трампа (що почнеться - впевнений).

    Мовою оригіналу

    Я не знаю, найдут ли подтверждение опубликованные оперативные данные разведки. 

    Я не знаю, какие ещё подробности вскроются о Трампе сейчас, когда все ищейки свободного мира уже идут по его следу. 

    Я не знаю, будет ли Трамп отстранён во время следствия.

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    Я не знаю, дойдёт ли до импичмента и обвинительного заключения или Трамп будет полностью оправдан и останется руководить мировой супердержавой. 

    Я точно знаю только одно: Владимир Владимирович Путин уже ни при каких обстоятельствах не будет бенефициаром избрания Трампа президентом США

    Джерело: блог Карла Волоха

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