Путін ні за яких обставин не буде бенефіціаром обрання Трампа
- Сьогодні, 09:12
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Розсилка
Я не знаю, до інавгурації або після почнеться офіційне розслідування ФБР за підозрами проти Трампа (що почнеться - впевнений).
Мовою оригіналу
Я не знаю, найдут ли подтверждение опубликованные оперативные данные разведки.
Я не знаю, какие ещё подробности вскроются о Трампе сейчас, когда все ищейки свободного мира уже идут по его следу.
Я не знаю, будет ли Трамп отстранён во время следствия.
Я не знаю, дойдёт ли до импичмента и обвинительного заключения или Трамп будет полностью оправдан и останется руководить мировой супердержавой.
Я точно знаю только одно: Владимир Владимирович Путин уже ни при каких обстоятельствах не будет бенефициаром избрания Трампа президентом США
Джерело: блог Карла Волоха