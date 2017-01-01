Росія - третьорядна країна з крихітним ВВП

Карл Волох Політолог

Карл Волох

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія ж, за об'єктивними показниками, абсолютно третьорядна країна: крихітний ВВП, посилюється технологічне відставання, дика корупція і примітивний політичний устрій.

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Каким же образом ей удаётся оказывать такое гигантское влияние на международную политику? Просто осознайте, какое количество политиков из нормальных западных стран готовы открыто защищать её интересы вне зависимости от преступлений, которые Путин совершает на внутренней и международной аренах (а значит, сопутствующего ущерба имиджу этих политиков).

Убеждён, что дело не в ядерном оружии и не в членстве в СБ, ибо лоббистами Путина выступают, как правило, не руководители государств и правящих партий, вынужденные поневоле быть тактиками и прагматиками, а оппозиционеры, которым сам бог велел размахивать знаменем высоких принципов.

Более того, многие из этих политиков вполне рискуют потерей популярности у части самого ядерного своего электората, выставляя напоказ откровенную пророссийскость. Сами представьте себе типичного избирателя мадам Ле Пен, рабочего из небольшого городка, возмущенного непродуманностью современной европейской миграционной политики, и задумайтесь, не тот ли же это парень (или его сын), который традиционно ненавидел русских «комми» и всегда голосовал за максимально жесткое к ним отношение? А значит, с точки зрения рейтингов Ле Пен не приобретает, а теряет, выставляя напоказ свою трепетную любовь к плешивому фюреру.

Возьму на себя смелость утверждать, что причина в ином - в коррупции. Когда мы полтора десятилетия наблюдали за распилом путинской бригадой триллионов нефтедолларов, то полагали, что все эти средства предназначены на разнообразные услады русских вельмож. Признаюсь откровенно, я думал именно так и поэтому серьезно недооценил возможности Путина и его решимость. Сегодня уже понятно, что украденные деньги позволили создать невиданные в истории секретные фонды для финансирования разнообразных спецопераций (вспомните, кто финансировал на ранних этапах гиркиных-моторол), в том числе, подкупа западных политиков.

Я все ещё не хочу верить в то, что Трамп - один из них. Просто потому, что иначе все выглядит очень уж паршиво. Но, в любом случае, Западу пора осознать эту угрозу и начать с ней эффективно бороться. Поместить таких политиков под колпак спецслужб и рассматривать под микроскопом все их финансовые дела - абсолютно оправданный шаг, когда речь идёт о национальной безопасности. А главное - не бояться сливать в прессу любые подозрения, даже если их нельзя довести до приговора. В сознании избирателя должна четко сформироваться ассоциация, что любой выступающий за Путина политик - коррупционер. Только так и можно их вновь маргинализировать. Тот же, кто тешит себя иллюзией, что с масштабнейшей спецоперацией РФ можно бороться конвенциональными методами, рискует в кратчайшие сроки обнаружить свой любимый либеральный западный мир в руинах.

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