Що чекає на Україну після голосування в ООН щодо Ізраїлю

Карл Волох Політолог

Карл Волох

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Голосування України за резолюцію ООН

Підсумовуючи тему щодо голосування в РБ ООН

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1.Судя по всему, изначально позиция планировалась иная - воздержаться при голосовании. Именно её руководство Украины считало наиболее соответствующей её интересам. Но под давлением США (возможно, и Европы) позицию пришлось изменить. Это позволило Обаме, который и стоял за всей интригой с резолюцией, выглядеть менее двусмысленно, когда он не применил право вето.

Лично я в таком развитии событий ничего особенного не вижу: когда жмут супердержавы, нагибаться приходится всем (или почти всем). Другое дело, как забавно выглядит на этом фоне позиция так называемых экспертов и их паствы в ФБ: решение откровенно вынужденное, принятое под давлением выдают за просто-таки победу украинской дипломатии и доказательство умения отстаивать свои коренные интересы. Впрочем, качество экспертного сообщества у нас давно уже притча во языцех.

2. Будет ли эта история иметь негативные последствия для Украины? Это, пожалуй, самый сложный вопрос, и вряд ли кто-то в мире знает на него чёткий ответ. Делится он на две части: израильскую и американскую, при этом есть ещё и аспект еврейско-американский, связанный с обеими.

Итак, по вопросу американскому. Да, Украина изменила позицию под влиянием США, но позиция вновь избранного президента отличается от предшественника кардинально. Так что, приз за поддержку позиции Обамы Украину не ждёт точно. Будет ли наказание, в особенности, на фоне того, что Украина и так не находится в топе порядка приоритетов Трампа? Надеюсь, что нет, хотя гарантировать сложно: Трамп воспринял этот последний демарш Обамы очень лично. Возможно, такой же будет реакция еврейского лобби.

Ещё сложнее предугадать реакцию израильского руководства. Ибо экстраполяции и примеры из прошлого в данный момент могут не сработать. С одной стороны, Израиль в значительной мере лишён привилегии наказывать охлаждением или разрывом отношений страны, ведущие несправедливую или несбалансированную политику по отношению к еврейскому государству. Почему? Да потому, что таких слишком много. Отсюда и подчёркнутый прагматизм израильской внешней политики, когда в дружбу играют даже с откровенно враждебными странами, как Россия или Китай. Однако, на сей раз реакция руководства Израиля не в пример более жёсткая.

Собственно, это получилось не одномоментно. Лично я с удивлением отметил изменение позиции Израиля в отношении России по украинскому вопросу в последний месяц. Здесь нужно понимать: в Иерусалиме традиционно считают, что любые осложнения с Москвой имеют прямое влияние на уровень безопасности израильских граждан, ведь РФ способна поставлять врагам Израиля много больше оружия, особенно, ракет, и только дипломатические усилия на фоне «необидчивой» израильской позиции позволяют держать этот процесс более-менее под контролем.

Так было до недавнего времени. И вдруг - впервые в истории двойной демарш Иерусалима в отношении России по крымскому вопросу. На тот момент я несколько раз отказался комментировать этот факт, ибо не мог понять его причины. Сегодня, кажется, понимаю: израильская дипломатия осмысленно и целенаправленно меняет отношение к странам, ведущим враждебную политику, даже если это повышает риски в вопросе безопасности или чревато убытками в экономике. Это не значит, что позиция по отношению к России сейчас будет непременно враждебной, но на вечную лояльность Иерусалима Москва надеяться долее не сможет.

Причины такого изменения достаточно понятны: межконфессиональные конфликты и войны на БВ, ДАИШ и разные виды Эль Каиды, добравшийся до Европы исламский экстремизм позволили многим в мире понять, что конфликт в регионе - не результат нерешённой палестинской проблемы, наоборот, эта искусственная проблема является результатом исламского джихада против Запада в лице Израиля.

Как результат, в США приходит к власти Трамп, в Европе усиливаются правые националистические и антиисламские силы. Именно этот тайминг и используется для выхода Израиля из статуса вечного «мальчика для битья» (в дипломатической сфере).

Надеюсь, к существенному ухудшению отношений с Украиной в перспективе это голосование не приведёт. С одной стороны, «смешать карты» с Киевом гораздо легче и безопаснее, чем с Москвой или Пекином. С другой - здесь очень сильны связи между странами на межличностном уровне. Так что, посмотрим.

3. Если отбросить аспект дипломатический, то я вижу в произошедшем и некий позитивный момент, связанный с взрослением украинского общества. Мне немало последних лет приходится втолковывать вполне взрослым и неглупым людям, что движителем международной политики и дипломатии является не мораль в её общепринятом значении, а интересы собственного государства. Иногда они совпадают, и все складывается комфортно, иногда - не очень. Тогда ищется компромисс. В оценке обществом нынешнего случая (с голосованием) я увидел едва ли не впервые, именно такой прагматичный подход и считаю это прогрессом. (Хотя ещё неделю назад дискутировал с людьми, которые неголосование в пользу Украины по крымскому вопросу того же Азербайджана, например, считали предательством). Другое дело, что оценивать, что хорошо для Украины, а что плохо, можно по-разному.

4. Впрочем, скорее всего, я рано радуюсь. Ибо многие люди не умеют «мерить одной мерой». Решения собственные принимаются на базе абсолютного прагматизма и включают любые компромиссы, от других же требуют ориентации исключительно на высокую мораль. Поэтому я практически убеждён, что через день- другой те же пассионарные ребята, что так убедительно рисуют резоны для прагматичного голосования, будут с видом оскорбленного величия ругать «зажравшуюся Европу», «трусливый» Азербайджан или «равнодушный к чужим страданиям» Израиль. Впрочем, и эти двойные стандарты по-человечески очень объяснимы

Джерело: блог Карла Волоха

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