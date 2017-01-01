Антиуркаїнська акція «Вісла» та російський імперіалізм

Володимир В`ятрович Історик, публіцист, громадський діяч

Володимир В`ятрович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Репродукція фотографії, на якій зображено виселення поляками українського населення під час операції «Вісла», що зберігається в архіві СБУ

Комунізм – аватар російського імперіалізму

Саме під таким прикриттям він досяг максимальних успіхів у своїй історії.

В повоєнній Польщі російський імперіалізм не мав шансів на підтримку, навіть маскуючись комунізмом. Проте Кремлю вдалося встановити його тут. Яким чином?

Комунізм (російський імперіалізм) прийшов сюди, осідлавши польський націоналізм. Кремлівські маріонетки, які оголосили себе польським урядом, втрималися при владі і здобули підтримку польського суспільства, бо реалізували те, що до і під час війни обіцяли польські націоналісти – мононаціональну державу.

Значна частина польського суспільства прагнула цього, бо вважала – національні меншини виявили свою нелояльність до польської держави, суттєво ослабили її і були чи не головною причиною нездатності протистояти зовнішній агресії.

Нацисти з «їхнім остаточним вирішенням єврейського питання», знищили під час війни одну із двох найбільших і найвпливовіших етнічних груп на теренах Польщі.

Комуністи зробили це після війни з іншою – українцями.

Виселені в 1944–1946 роках на терени СРСР чи розсіяні під час акції «Вісла» землями північно-західної Польщі, українці зникли як впливова організована національна група. Представлення розправи над українцями як помсти за польські жертви польсько-українського протистояння часів війни, перетворювало польських комуністів із «чужих» на «своїх».

Ціною за те, що Польща повірила цим «своїм», стало півстоліття комуністичної неволі польського народу. Про це варто пам’ятати сьогодні, коли з найвищих політичних трибун сусідньої держави, знову звучать заяви із виправданням акції «Вісла», дуже схожі на озвучувані польськими комуністами в далекому 1947 році.

Варто пам’ятати, щоб не забути: комунізм – аватар російського імперіалізму. Виправдовуючи злочини комунізму, відроджуємо російський імперіалізм, однаково небезпечний для України та Польщі.

Джерело: Радіо Свобода

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