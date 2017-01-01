Чи існує в Україні «культ Бандери»? Говорять цифри

Володимир В`ятрович Історик, публіцист, громадський діяч

Володимир В`ятрович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про «бандерізацію», тільки факти.

Як історик, який тривалий час займається українським визвольним рухом у ХХ столітті, вважаю Степана Бандеру одним із визначних діячів нашого минулого, вартим вшанування. Проте спроби творити «культ Бандери» за канонами «культу Леніна» є шкідливими як для розуміння його місці і ролі в нашій історії, так і для адекватного вшанування.

Але ще більш шкідливими є спроби вигадувати цей культ і представляти декомунізацію як «бандерізацію».

Тези про те, що Бандера в Україні повсюдно (в топоніміці та пам'ятниках) заміняє Леніна знаходимо в багатьох критиків декомунізації, зокрема Адреаса Умланда.

Насправді:

за час декомунізації демонтовано 1320 пам'ятників «вождю пролетаріату» і встановлено 4 пам'ятники провіднику ОУН (усі на Західній Україні і всі без участі органів державної влади, зусиллями громадськості і місцевого самоврядування).

перейменовано 51 493 об'єкти топоніміки (вулиці, площі, сквери тощо), з них 34 згідно рішень місцевих рад отримали ім'я Степана Бандери ( у Закарпатській, Полтавській, Сумській областях та місіті Києві по 1; в Київській області - 2; в Івано-Франківській та Миколаївській по 3, в Хмельницкій - 4, в Черкаській - 8 і в Чернівецькій - 10 ).

Фаховий експерт будує свої концепції, опираючись на факти. Тому, хто намагається нав'язати суспільству власне упереджене бачення, вони лише заважають.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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