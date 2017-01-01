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    Думки вголос

    Чи існує в Україні «культ Бандери»? Говорять цифри

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Сьогодні, 19:09
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    Про «бандерізацію», тільки факти.

    Як історик, який тривалий час займається українським визвольним рухом у ХХ столітті, вважаю Степана Бандеру одним із визначних діячів нашого минулого, вартим вшанування. Проте спроби творити «культ Бандери» за канонами «культу Леніна» є шкідливими як для розуміння його місці і ролі в нашій історії, так і для адекватного вшанування.

    Але ще більш шкідливими є спроби вигадувати цей культ і представляти декомунізацію як «бандерізацію».

    Тези про те, що Бандера в Україні повсюдно (в топоніміці та пам'ятниках) заміняє Леніна знаходимо в багатьох критиків декомунізації, зокрема Адреаса Умланда.

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    Насправді: 

    • за час декомунізації демонтовано 1320 пам'ятників «вождю пролетаріату» і встановлено 4 пам'ятники провіднику ОУН (усі на Західній Україні і всі без участі органів державної влади, зусиллями громадськості і місцевого самоврядування). 
    • перейменовано 51 493 об'єкти топоніміки (вулиці, площі, сквери тощо), з них 34 згідно рішень місцевих рад отримали ім'я Степана Бандери ( у Закарпатській, Полтавській, Сумській областях та місіті Києві по 1; в Київській області - 2; в Івано-Франківській та Миколаївській по 3, в Хмельницкій - 4, в Черкаській - 8 і в Чернівецькій - 10 ).

    Фаховий експерт будує свої концепції, опираючись на факти. Тому, хто намагається нав'язати суспільству власне упереджене бачення, вони лише заважають.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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