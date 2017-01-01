Підсумки обговорення законопроекту про державні та інші свята
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Надійшло 672 звернення від громадян України, громадських об’єднань, партійних та профспілкових організацій, державних установ
Підводимо підсумки громадського обговорення законопроекту про державні та інші свята.
Воно було досить бурхливим - надійшло 672 звернення від громадян України, громадських об’єднань, партійних та профспілкових організацій, державних установ. Крім того відбувалися цікаві дискусії на майданчику Реанімаційного пакету реформ, та в медіа. Окремі громадяни висловлювали свої пропозиції під час громадських прийомів.
Найголовніше в новій редакції:
- Документ доповнено новою категорією – «Міжнародні дні», куди включені, серед інших 8 березня – День боротьби за права жінок (день буде святковим, але не вихідним) та 1 травня – День праці (буде вихідним). Оскільки українці не підтримали намір запровадити Шевченківський день (9 березня) і День сім’ї (друга п’ятниця вересня) як вихідні святкові, то цю пропозицію знято з календаря.
- Разом з тим, Інститут дослухався до побажань громадськості та включив до проекту традиційне свято – День Святої Трійці. Другий день після Великодня та Трійці (понеділок) залишається вихідним.
- Також вноситься як традиційне свято – Різдво Христове за григоріанським календарем, що відзначається 25 грудня (не є вихідним днем).
- Неробочий святковий день пропонується не переносити на понеділок, якщо він припадає на вихідний (окрім Різдва за юліанським календарем, 7 січня).
- День Державного Прапора України відзначатиметься 4 вересня (саме цього дня підняли синьо-жовтий прапор над будівлею Верховної Ради України у 1991 році).
- Законопроектом упорядковано скорботні дні й запропоновано День пам’яті жертв політичних репресій перенести з третьої неділі травня на першу неділю листопада на вшанування жертв розстрілу 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох, коли за вироками позасудових органів загинули понад 100 діячів української культури, науки, військових, священнослужителів – в’язнів Соловецького табору особливого призначення.
Повний текст нового законопроекту.
Джерело: блог Володимира В'ятровича
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