Підсумки обговорення законопроекту про державні та інші свята

Володимир В`ятрович Історик, публіцист, громадський діяч

Володимир В`ятрович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надійшло 672 звернення від громадян України, громадських об’єднань, партійних та профспілкових організацій, державних установ

Підводимо підсумки громадського обговорення законопроекту про державні та інші свята.

Воно було досить бурхливим - надійшло 672 звернення від громадян України, громадських об’єднань, партійних та профспілкових організацій, державних установ. Крім того відбувалися цікаві дискусії на майданчику Реанімаційного пакету реформ, та в медіа. Окремі громадяни висловлювали свої пропозиції під час громадс ьких прийомів.





Найголовніше в новій редакції:

Документ доповнено новою категорією – «Міжнародні дні», куди включені, серед інших 8 березня – День боротьби за права жінок (день буде святковим, але не вихідним) та 1 травня – День праці (буде вихідним). Оскільки українці не підтримали намір запровадити Шевченківський день (9 березня) і День сім’ї (друга п’ятниця вересня) як вихідні святкові, то цю пропозицію знято з календаря.

Разом з тим, Інститут дослухався до побажань громадськості та включив до проекту традиційне свято – День Святої Трійці. Другий день після Великодня та Трійці (понеділок) залишається вихідним.

Також вноситься як традиційне свято – Різдво Христове за григоріанським календарем, що відзначається 25 грудня (не є вихідним днем).

Неробочий святковий день пропонується не переносити на понеділок, якщо він припадає на вихідний (окрім Різдва за юліанським календарем, 7 січня).

День Державного Прапора України відзначатиметься 4 вересня (саме цього дня підняли синьо-жовтий прапор над будівлею Верховної Ради України у 1991 році).

Законопроектом упорядковано скорботні дні й запропоновано День пам’яті жертв політичних репресій перенести з третьої неділі травня на першу неділю листопада на вшанування жертв розстрілу 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох, коли за вироками позасудових органів загинули понад 100 діячів української культури, науки, військових, священнослужителів – в’язнів Соловецького табору особливого призначення.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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