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    Думки вголос

    Про заборону георгіївської стрічки. Україна переходить у наступ

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Сьогодні, 07:04
    • Розсилка
    <span>Верховна Рада України заборонила використання георгіївської стрічки</span>
    Фото: phl.ua
    Верховна Рада України заборонила використання георгіївської стрічки

    Георгіївська стрічка в такому вигляді почала використовуватися з 2005 року

    Я вважаю рішення Верховної Ради про заборону георгіївської стрічки правильним. Це був один з найактуальніших символів, який потребував заборони, зважаючи на те, що він давно вже не мав нічого спільного з вшануванням учасників та загиблих у роки Другої світової війни, а став символом сепаратизму та тероризму в Україні.

    За три останні роки Червоний мак перетворися для українців на той символ, що замінив георгіївську стрічку. Кількість людей, що використовують його, є яскравим свідченням цього.

    Не варто говорити про георгіївську стрічку як про щось таке епохальне і таке, що має глибоку історію. Георгіївська стрічка як символ пам’яті про Другу світову війну - дуже новий, почав використовуватися в Російській Федерації з 2005 року. Це була реакція на популярність в Україні помаранчевої стрічки. Так само схожа на георгіївську гвардійська стрічка використовувалася як елемент різного роду декорацій, пов’язаних з Другою світовою війною, ще в радянські часи. Також гвардійська стрічка була елементом радянських нагород. Я переконаний, що не потрібні десятки років чи поколінь, щоб георгіївська стрічка перестала використовуватися в Україні. Це достатньо свіжий піар-продукт, який може бути швидко забутий. Особливо зважаючи на старання Російської Федерації, яка по суті перетворила цей символ на імперський, а для багатьох українців він є радше тим, що символізує загрозу для України.

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    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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