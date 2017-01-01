Совкова ментальність є основою для російської агресії в Україні​

Володимир В`ятрович Історик, публіцист, громадський діяч

Володимир В`ятрович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН 9 Травня в Україні

Сподіваюся, що наступного року буде можливість перенести вихідний з 9 травня

Ми не говоримо нині про скасування 9 травня, а говоримо лише, що цей день залишиться Днем перемоги над нацизмом. Єдине, що ми пропонуємо – перенести вихідний день з 9 на 8 травня. Це не має на меті жодним чином образити чи зачепити ветеранів, для більшості з яких, зважаючи на їхній вік, вихідний день не має такого великого значення, як для молодшого покоління, людей, які працюють.

Якщо говорити про молодше покоління, ми повинні розуміти необхідність переформатування старих радянських свят, громадських елементів відзначення, що вже триває в Україні. Радий, що за останні три роки досить багато зроблено щодо урочистостей, пов’язаних з Другою світовою війною. Ми швидко позбулися радянської та російської символіки у вигляді георгіївської стрічки, а червоний мак вже став звичним символом. 8-го травня нині по всій Україні відзначається День пам’яті та примирення. Як на мене, це є свідченням того, що українське суспільство готове до таких змін і їх треба реалізувати. Сподіваюся, що наступного року вже буде можливість перенести вихідний день з 9 на 8 травня.

Хочу наголосити, що нашою метою є виховання молодшого покоління, тих людей, які будуватимуть майбутнє України. Ми не збираємося якимось чином переконувати старших людей, які все своє життя провели в Радянському Союзі. Ми не збираємося якось ламати їхнє уявлення про їхнє життя. Але надзвичайно важливо, щоб ці радянські традиції не відтворювалися в майбутньому. Бо ми прекрасно розуміємо, що ці радянські традиції стають основою якоїсь такої совкової ментальності, а вона є складовою частиною для розгортання російської агресії в Україні.

Джерело: Апостроф

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