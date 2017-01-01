У поминальні дні згадаймо загиблих у війні за нашу свободу

Володимир В`ятрович Історик, публіцист, громадський діяч

Володимир В`ятрович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Хмельницькому на території кладовища у мікрорайоні Ракове відведено сектор для почесних поховань загиблих солдатів у Антитерористичній операції на Сході України.

Тільки там де пам'ятають загиблих є ті, хто захищає живих

У дні після Великодня українці згадують померлих у своїх родинах, відвідуючи та впорядковуючи їх могили. Маємо в ці дні згадати й тих, хто став рідним для нас усіх - загиблих у війні за нашу свободу.

Інфографіка, яку пропонуємо сьогодні, розповідає про місця, де поховано новітніх Героїв - сектори військових поховань на українських цвинтарях.

Станом на 1 березня 2017 року в Україні створено 450 таких секторів. На них поховано 1295 загиблих воїнів. 25 секторів мають 10 і більше поховань.

Сектори із найбільшою кількістю похованих військових – учасників АТО розташовані у Дніпрі, Запоріжжі й Києві – 180, 120 та 56 похованих відповідно.

Тільки там де пам'ятають загиблих є ті, хто захищає живих.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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