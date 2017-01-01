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    Думки вголос

    У поминальні дні згадаймо загиблих у війні за нашу свободу

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Сьогодні, 14:05
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    <span>У Хмельницькому на території кладовища у мікрорайоні Ракове відведено сектор для почесних поховань загиблих солдатів у Антитерористичній операції на Сході України.</span>
    У Хмельницькому на території кладовища у мікрорайоні Ракове відведено сектор для почесних поховань загиблих солдатів у Антитерористичній операції на Сході України.

    Тільки там де пам'ятають загиблих є ті, хто захищає живих

    У дні після Великодня українці згадують померлих у своїх родинах, відвідуючи та впорядковуючи їх могили. Маємо в ці дні згадати й тих, хто став рідним для нас усіх - загиблих у війні за нашу свободу.

    Інфографіка, яку пропонуємо сьогодні, розповідає про місця, де поховано новітніх Героїв - сектори військових поховань на українських цвинтарях.

    Станом на 1 березня 2017 року в Україні створено 450 таких секторів. На них поховано 1295 загиблих воїнів. 25 секторів мають 10 і більше поховань.

    Сектори із найбільшою кількістю похованих військових – учасників АТО розташовані у Дніпрі, Запоріжжі й Києві – 180, 120 та 56 похованих відповідно.

    Тільки там де пам'ятають загиблих є ті, хто захищає живих.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Запоріжжя АТО Київ Дніпро
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