У поминальні дні згадаймо загиблих у війні за нашу свободу
- Сьогодні, 14:05
-
Розсилка
Тільки там де пам'ятають загиблих є ті, хто захищає живих
У дні після Великодня українці згадують померлих у своїх родинах, відвідуючи та впорядковуючи їх могили. Маємо в ці дні згадати й тих, хто став рідним для нас усіх - загиблих у війні за нашу свободу.
Інфографіка, яку пропонуємо сьогодні, розповідає про місця, де поховано новітніх Героїв - сектори військових поховань на українських цвинтарях.
Станом на 1 березня 2017 року в Україні створено 450 таких секторів. На них поховано 1295 загиблих воїнів. 25 секторів мають 10 і більше поховань.
Сектори із найбільшою кількістю похованих військових – учасників АТО розташовані у Дніпрі, Запоріжжі й Києві – 180, 120 та 56 похованих відповідно.
Тільки там де пам'ятають загиблих є ті, хто захищає живих.
Джерело: блог Володимира В'ятровича