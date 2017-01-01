Воїни дивізії «Галичина» - жертви війни, які проливали кров за чужі інтереси

Володимир В`ятрович Історик, публіцист, громадський діяч

Володимир В`ятрович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це символ Ваффен СС дивізії «Галичина». Він не заборонений ані в Україні, ані в інших країнах світу

Його використовують різні ветеранські організації, які легально діють у Великобританії, США, Канаді та інших країнах.

Стосовно звинувачень вояків дивізії у злочинах . В 1985 році в Канаді створено спеціальну слідчу комісію Дешена, яка займалася вивчення діяльності дивізії. Вона дійшла до таких висновків:

«56. Дивізію «Галичина» (14. Waffengrenadier Division der SS (Gal. Nr.1)) не слід засуджувати як групу.

57. Члени дивізії «Галичина» були в індивідуальному порядку перевірені перед допуском до Канади.

58. Обвинувачення у воєнних злочинах членів дивізії «Галичина» ніколи не були доведені, ні в 1950 р., коли їх першу групу при іміграції в Канаду було затримано (на вимогу ряду організацій), ні в 1984 р., коли ці звинувачення були поновлені перед Комісією.

59. За браком доказів стосовно участі у злочинах або знання стосовно воєнних злочинців, саме членство в дивізії «Галичина» не може бути підставою для передачі справ до суду».

Тепер повернуся до символу дивізії - в його основі давній геральдичний знак Галичини - лев. Це не єдиний приклад використання давніх національних чи регіональних гербів у якості символів частин Ваффен СС. Наприклад в албанській дивізії символом був орел - теперішній герб держави. Ваффен СС дивізія «Галичина» була німецьким військовим формування створеним з українців. Використання його творцями елементів української (галицької) символіки було елементом мобілізаційної кампанії, бажанням німців притягнути на свій бік більше українців. В іншій німецькій структурі Українське визвольну військо в якості символа використовувався тризуб (що тепер і його заборонимо?). На жаль чимало українців повірили німецькій пропаганді, яка говорила про захист їх національних інтересів, і долучилися до військових формувань створених німцями. Вважаю їх ані героями, ані злочинцями, а жертвами війни, які змушені були проливати кров за чужі інтереси.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»