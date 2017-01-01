Як західні медіа ширять російський антисемітизм

Володимир В`ятрович Історик, публіцист, громадський діяч

Володимир В`ятрович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На початку травня російські ЗМІ подали інформацію про відкриття кримінальної справи проти полковника КГБ Бориса Стекляра - ймовірного вбивцю найвідомішого графіка УПА Ніла Хасевича.

Використаний в тексті набір слів (старенький єврей, переслідування, Україна, націоналісти, колаборанти) давав потрібну російській пропаганді картинку «фашистської хунти в Києві».

Особова справа полковника КГБ Бориса Стекляра

І це спрацювало, навіть для західних медіа, які передруковували російські повідомлення, особливо акцентуючи увагу на етнічному походженні кагебіста. Адже антиєврейські упередження як можливий мотив справи, компрометують владу України перед демократичним світом.

Проте публікації на зразок тієї, що була опублікована в The Guardian, стали не застереженням щодо ймовірного українського антисемітизму, а поширенням російського.

Скріншот статті із The Guardian

«Всі чекісти - євреї» - це елемент ширшого антиєврейського стереотипу про «жидокомуну». Але якщо теза, що всі євреї були комуністами (чи всі комуністи євреями) вже майже забута, то звинувачення в тому, що саме представники цієї нації створювали і керували радянським репресивним апаратом продовжує існувати. Його досі використовують в різного роду антисемітських публікаціях.

Саме на цьому, неподоланому остаточно, стереотипі зіграла російська пропаганда, представивши спробу притягнення кагебіста як переслідування єврея.

В усіх документах із особистої справи Бориса Стекляра у графі національність зазначено - українець. Він назвав себе українцем і у власноручно заповненій анкеті.

Росія ж хоче, щоб перед ймовірним судом постав не кагебіст, а саме єврей. Таким чином можна не лише поглиблювати непорозуміння між українцями і євреями, але підживлювати корисні їй антисемітські стереотипи.

Шкода, що Росії в цьому, хай і не свідомо, але допомагають західні медіа.

Джерело: zaxid.net

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