Гібридна війна - винахід СРСР

Олександр Янковський Журналіст Крим.Реалії

Олександр Янковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це коли в ослаблих державах владу захоплюють, м'яко кажучи, непатріоти і чекають приходу Червоної армії

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Вы помните как выглядит герб Советского Союза? Я напомню – в центре там земной шар. Как символ и претензия на то, что Советский Союз – он же Союз Советских Республик – будет на всей планете Земля.

По большому счету, руководители СССР никогда особо и не скрывали, что их цель – установить советскую власть во всех странах мира. Проще говоря – захватить все эти страны. Особенно ярко воинствующая риторика звучала в период между двумя мировыми войнами. Когда строились тысячи самолетов и десятки тысяч танков, учились прыгать с парашютом миллионы, а винтовку умел в руках держать каждый второй. Именно тогда появилась концепция войны «малыми силами на чужой территории». Силы, правда, были немалыми. Но в любом случае предполагалось, что война будет вестись на чужой территории. Вы слышали про оборонительную войну на чужой территории? Я тоже не слышал.

Именно о таком Советском Союзе мечтает Путин. Крах именно такого СССР он назвал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века.

В том Советском Союзе было нормальным обвинять страны Запада в милитаризме, и одновременно готовить самую большую в мире Красную армию. По большому счету, «гибридная» война – это тоже изобретение СССР. Это когда в ослабевших государствах власть захватывают, мягко говоря, непатриоты и ждут прихода Красной армии. Правда, в 1918-1920 годах в Европе притесняли не русскоязычных, а «рабочий класс», но разница невелика. В Германии, Венгрии, Словакии, Финляндии, Украине – сразу после окончания Первой мировой войны организовываются «Советские республики».

В декабре 1917 года в Эстонии была провозглашена «Советская республика матросов и строителей». В марте 1919 – Венгерская Советская Республика. В июне – советская республика появляется в Словакии. А еще были Баварская Советская Республика, Тарнобжегская Республика и и даже Галицийская Советская Республика, созданная одновременно с приходом Красной Армии в Тернополь в 1920 году.

Практически везде эти республики – без российской военной помощи – прекращают свое существование за несколько недель. Украине не повезло. Слишком близко от России. А потому в Украину было прямое военное вторжение. Правда, российская армия называлась тогда Красной армией Украины.

В 1920-е годы не получилось. Но руководители Советского Союза не останавливались в желании захватить мир. Официальный гимн – Интернационал. Давайте напомню строчку – «Весь Мир насилья мы разрушим» и т.д.

Потом пришел 1939 год – совместное с Германией нападение на Польшу, через несколько месяцев – нападение на Финляндию, а потом – ультиматум Румынии и аннексия Молдовы.

Кстати, вы заметили, что в СССР, а затем и в России – практически не праздновалась победа во Второй мировой войне? Вот победа над Германией – праздновалась. А в день победы над Японией – он же день окончания второй мировой войны – никаких парадов. И ведь ответ очень простой. Если бы СССР стал говорить о победе во Второй мировой войне – то советским чиновникам пришлось бы говорить и о том, что первые два ее года Советский Союз воевал отнюдь не против Германии.

Когда лидеры СССР стали обижаться, что слишком мало от Великобритании приходит помощи воюющему Советскому Союзу, Черчилль ответил так: «Вспомните, что ещё четыре месяца назад мы на нашем острове не знали, не выступите ли вы против нас на стороне немцев. Право же, мы считали это вполне возможным. Но даже тогда мы были убеждены в нашей конечной победе. Мы никогда не считали, что наше спасение в какой-либо мере зависит от ваших действий. Что бы ни случилось и как бы вы ни поступили, вы-то не имеете никакого права упрекать нас».

Закончилась Вторая мировая война. Итогами которой Сталин, конечно же был недоволен. Еще в начале 1941 года он мог рассчитывать на захват как минимум всей континентальной Европы и провозглашения там Советских Республик, которые бы захотели влиться в состав СССР. А получилось взять под контроль только несколько стран Восточной Европы. Да и с теми постоянно возникали проблемы. Югославия вообще избрала свой особый путь – и даже не участвовала в Варшавском военном блоке с СССР.

Началась конкуренция двух систем – демократии и социализма. Советский Союз пытался и дальше создавать Советские республики по миру. Но получалось все хуже и хуже. Откровенно небогатая Куба, Вьетнам, Северная Корея – что еще вы можете вспомнить? Кто из стран стал удачным примером социализма «с человеческим лицом»?

В 1991 году действительно произошел крах Советской системы. Целые страны перестали покупать идею социализма. Просто потому что кроме очередей за продуктами и мизерных доходов населения СССР ничем замечателен уже не был. «Продать» же очереди, дефицит и экономическую отсталость оказалось более невозможным даже в самых слаборазвитых странах мира.

В 90-е годы Россия вполне могла найти себя. И стать самой большой Европейской страной. Но не стала. Вместо этого новое российское руководство выбирает старый советский путь. В 2000 году даже возвращается старый советский гимн, пусть и с немного другим текстом. Россия демонстрирует – по крайней мере – своим соседям – что она собирается восстановить Советский Союз. Хотят они того или нет.

Страны Балтии – прожившие 40 лет в СССР – успевают скрыться под зонтик НАТО. Беларусь и Казахстан выбирают путь сателлитов России и вступают в Таможенный Союз. Ну а Украина пытается балансировать. И здесь начинается самое интересное.

Многие миллионы граждан Украины считали своей настоящей страной именно СССР. И тосковали они именно за ней. Да, был дефицит. Но были там и бесплатные квартиры. Ну и еще несколько, как теперь принято говорить – «печенюшек». Это, в основном, русскоязычные люди – жители больших городов, в чьей памяти не было ни голодомора, ни геноцида-депортации. Вот для них в современной России и возродили СССР. Как мечту. Которая, в принципе, вполне реальна. Только, конечно, теперь ни о какой всемирной солидарности трудящихся речь уже не шла. Все гораздо проще. «Защитить русскоязычных». Под таким лозунгом прошла оккупация Крыма. Под таким лозунгом Россия попыталась оккупировать Донецкую и Луганскую области. Получилось везде, где люди хорошо помнили СССР, часто и долго смотрели российское телевидение, и где уровень достатка был меньше, чем в России. И им – в большинстве своем даже ничего не нужно было делать. Нужно было просто молча согласиться с тем, что у тебя заберут свободу слова, свободу собраний и прочие демократические права. Но именно эти свободы – которые не намажешь на хлеб – честь, патриотизм и достоинство – оказались важнее для большинства украинцев всех национальностей.

Поэтому девиз всех молодых республик должен быть простым. Мы не покупаем Советский Союз. Это лежалый товар, который интересен только тем, кто ничего другого не видел. Пора вернуться в семью европейских народов. Главное, чтобы сами европейские народы не закрывали двери перед теми, кто терпит бедствие. В первую очередь перед Украиной и украинцами.

Джерело: site.ua

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