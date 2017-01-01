Путін загнав Росію в глухий кут і сподівається на милість від Трампа

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Вся російська зовнішня політика останніх десяти років - небезпечна нісенітниця. Вона орієнтована на фантомні цілі

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17 февраля открывается 53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Хотя она станет продолжением встречи министров иностранных дел стран «большой двадцатки» и могла бы быть площадкой для контактов по самым разным вопросам, вряд ли от мюнхенского форума стоит всерьез чего-либо ожидать. Похоже, на этот раз у собравшихся в Германии нет ни понимания того, что происходит, ни готовности к практическим решениям.

Как показывает скоропалительная отставка советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна, у новой американской администрации, за которой пристально наблюдает весь мир и особенно Россия, никакой политики пока нет. Что будет делать Дональд Трамп, не знает даже он сам. Из популистских выступлений президента США не следует ни направления будущей политики, ни образа действия. Если и есть у него какое-то видение ситуации в мире, оно может легко трансформироваться в прямо противоположные решения под давлением новых факторов, таких как публикация информации о связях его советников с Россией. Именно так, собственно, и формируется позиция Белого дома по Крыму, о которой третий день гадают в Кремле – то ли это сам Трамп так думает, то ли его пресс-секретарь…

В России еще за неделю до мюнхенского форума вспоминали конференцию десятилетней давности, на которой выступал Путин. Шел 2007 год, время больших потенциальных возможностей для России. Конфронтационная антиамериканская речь Путина в Мюнхене – пример того, как эти возможности растрачивались на иллюзии, попытки учить народы и заведомо пустые разговоры о многополярном мире, об энергетической сверхдержаве, о финансовой гавани и так далее. И это – вместо активного участия России и помощи в решении глобальных проблем.

Мюнхен 2007 года еще не стал внешнеполитическим разворотом, но уже обозначил тот тупик, в котором Россия оказалась в результате авторитарной внутренней политики. Впрочем, тупик можно было разглядеть и годом раньше, когда в Петербурге собирался саммит «большой восьмерки». Внешне тот саммит казался пиком путинского успеха, но уже тогда стало понятно, что серьезные вопросы международной безопасности участники G8 не в состоянии решать из-за глубокой разницы в ценностных установках. Уже тогда было ясно, что политика России не предполагает реформ и развития, что ее политическая система все больше походит на бесплодно авторитарную, а экономика так и осталась олигархически-сырьевой. Минувшие десять лет только усугубили ситуацию.

Все эти годы российская власть самовлюбленно обустраивалась в тупике, не занимаясь ни внутренними реформами, ни строительством современного государства, ни диверсификацией экономики, ни разделением бизнеса и власти. Вместе с этим разраставшиеся экономические и политические проблемы на стыке десятилетий привели к кризису доверия 2011-2012 годов, на который власть отреагировала активизацией борьбы с гражданским обществом и формированием антиевропейского курса. Именно этот курс привел к изоляции, к войне, к зримой перспективе коллапса.

Нет, конечно, этот курс никоим образом не предугадывал глобальное развитие. Хотя его стилевые составляющие вписались в картину мира, сложившуюся после британского «Брекзита» и избрания Трампа, но это лишь совпадение. Россия не задает в этом мире тон, поскольку, к сожалению, находится на периферии. В российских СМИ Трамп сегодня лидер по количеству упоминаний. В российском руководстве ждут звонка от Трампа. Российские эксперты и политтехнологи разгадывают смысл каждого шага Трампа, как сигнала свыше. А главная задача министра иностранных дел Лаврова на предстоящей Мюнхенской конференции – пытаться организовать для Путина встречу с Трампом.

Глобальные же проблемы и угрозы, с которыми предстоит бороться всем миром, за десять лет мало изменились. Это отсутствие внятной стратегии развития и международный терроризм, это неопределенность, которая будет толкать политиков к принятию простых, силовых и радикальных решений, исходящих из логики «иначе можно не успеть». Вследствие этого в большую войну, в буквально мировой пожар может перерасти любая горячая или потенциально горячая точка – Ближний Восток, Афганистан, Иран, Корея, Индия и Пакистан, Кавказ, Украина и даже Китай.

Однако политики-националисты, политики-изоляционисты и политики-проводники дешевого популизма – те, что сегодня пытаются собирать дивиденды со страха и растерянности рядовых граждан, – не только ничего не исправят, но резко обострят и без того опасную мировую ситуацию. Возможность манипулировать сознанием огромного числа людей – случайное политическое богатство, которым они на самом деле совершенно не знают как распорядиться. А windfall tax – «налог на доход, принесенный ветром» – придется платить всему миру. Вероятно, России – одной из первых. Мы слишком слабы для того, чтобы в одиночку ловить рыбу в мутной воде всеобщего хаоса. Это крайне невыгодная для нас ситуация, учитывая соотношение наших реальных возможностей, природно-географического положения и ресурсов, состояния экономики и демографии.

Вся российская внешняя политика последних десяти лет – опасная бессмыслица. Она ориентирована на фантомные цели. В мировой политике не будет никакого «евразийского вектора», не будет никакой пресловутой многополярности, никакой «новой Ялты» и раздела мира на «зоны влияния». Глобализация – свершившийся факт, и отношения между лидерами глобального мира будут совсем не такими, как в XX веке. Чтобы самим определять свое место в мире, чтобы самим формировать повестку в своей стране, не надо ждать, что надумает Трамп. И уж точно не стоит выстраивать отношения с президентом США по каким-то тайным каналам – через чужих советников или своих хакеров. Не надо пытаться проникнуть в глобальную политику через замочную скважину. От этого все становится только хуже.

Нашей стране необходима серьезная внешняя политика, отражающая интересы России в правильном сочетании с мировыми реалиями и историческим процессом. Но у нас некому такую политику вырабатывать, некому проводить. Путин занят другим: мы воюем с Украиной и с большей частью арабского мира, собачимся с Белоруссией, нечаянно бомбим турков… Нынешнее российское руководство загнало страну во внешнеполитический тупик и надеется теперь на милости от Трампа. Пора отказаться от периферийной внешнеполитической возни и заняться настоящей российской политикой, которая не на словах, а на деле даст возможность нам самим определять свое будущее в сложном и опасном мире.

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