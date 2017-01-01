В Росії виборів не буде. Буде Путін. Назавжди

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Росії Володимир Путін

Ні влада, ні суспільство в Росії не хочуть виборів, не цікавляться ними і не вірять в них. Якщо так піде, то виборів дійсно не буде

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За десять месяцев до президентских выборов политика как процесс выбора пути в будущее полностью исчезла из повестки дня. Сделано все для того, чтобы будущее никого не интересовало. Ведь все без исключения знают, что у власти останется Путин, а это значит, что нынешняя архаичная система сохранится и станет лишь еще более авторитарной и более коррумпированной, что впереди тяжелые экономические времена, что возможны вооруженные конфликты и даже война.

Поэтому сейчас содержание работы всей госмашины направлено на выхолащивание всякого смысла из политики, как в минувшем году было направлено на подавление и снижение явки на выборы (впервые пришло значительно менее половины избирателей) и умышленное превращение выборов в очевидную бессмыслицу. Примерно это же делается и в отношении предстоящих выборов в марте будущего года. Теперь, возможно, властям нужна будет более высокая явка, но суть должна быть та же — чтобы содержания у выборов не было.

Все события последнего времени говорят об этом очень ясно. Сообщение о том, что Госдума отказалась обязать кандидатов в президенты участвовать в дебатах, прошло незамеченным, а ведь это одно из важнейших и необходимых (хотя и недостаточных) условий для каких-либо выборов.

Вместо политической дискуссии политизированной публике подсовывают пиар-шоу по обмену видеороликами между кремлевским олигархом-мультимиллиардером и Навальным. И неудивительно, что обсуждаются не причины государственной лжи и коррупции, а то, кто лучше одет, на какой яхте снимали видео, кто к кому обратился на «ты», кто кого «земляным червяком» обозвал.

Или взять прошедший недавно в Москве митинг против реновации, когда организаторы решительно «отказались от политики», запретив даже политическую символику, лозунги и речи. И в точности повторили сценарий 2011-2012 годов, превратив серьезное дело в очередной «ОккупайАбай», слили протест в никуда. Вон в Госдуме уже опять вернули этот мошеннический закон в повестку на начало июня. Сперва струсили, а теперь, увидев бессмысленность неполитического протеста, вернули. Почему? Потому что серьезный протестный митинг против обмана и произвола власти должен добиваться только одного — смены этой власти. Итогом митинга против закона о реновации должно было стать решение о смене президента и мэра столицы, о кандидатурах, за которые призывают голосовать на выборах. Тем более что выборы на носу. Только в этом случае власти стали бы разговаривать, начался бы диалог с протестующими.

Кстати, важно отметить, что такая гражданская активность, при которой каждый оказывается сам за себя (даже среди организаторов митинга), есть вредная имитация. В России пока нет гражданского общества, нет настоящей правозащиты (а что защищать, если нет права?), нет разделения властей, нет независимых СМИ, нет независимого бизнеса… Без этого гражданского общества не бывает. Изображать, будто все это существует, — либо глупость, либо корысть. Есть хорошие люди, есть очень хорошие люди, но общества нет. Полагать, что социальный протест преобразуется в гражданский, а потом когда-нибудь чудесным образом в политический, — ошибка! Так было в Средние века в Европе и длилось сотни лет. А у нас на дворе XXI век. Мы живем в стране, где власть узурпировала несменяемая группировка. В этих условиях смысл имеет только политическая деятельность. Мирная политическая деятельность. Акции же, подобные тем, что проходят в Москве в последнее время, приведут — в силу их бессмысленности — к еще большему разочарованию, апатии, подсознательному отказу даже от мысли, что можно что-то решить на выборах, а в конечном счете к экстремизму и репрессиям. По сути, сегодня все социальные протесты устроены таким образом, чтобы митингующие апеллировали к Путину как к верховному арбитру. А ему только того и надо — это ведь еще прочнее укрепляет его систему. Именно так вытесняется политический дискурс. Именно так происходит деградация общественной активности, уподобление ее челобитной.

В нынешней ситуации протест без политики и политиков, будь то выступления дальнобойщиков или сопротивление разгону Академии наук, — бессмыслица, обреченная на неудачу.

Социально-гражданский протест против ухудшения (изменения) жилищных условий, борьбу за пенсии, зарплаты, низкие тарифы пытаются упростить до формата недовольства, разрешенного в СССР: «в целом все хорошо, но есть отдельные недостатки», «сейчас власть нас услышит, что-то там исправит, и все будет еще лучше». Это не так! Только глупостью или корыстью можно объяснить нежелание видеть, что страна ведет две войны, убивает людей в Украине, устраивает гонку вооружений, держит в тюрьмах политзаключенных, уничтожает политических оппонентов, аннексирует территории соседей, балансирует на грани большой войны, бесконечно лжет на государственном уровне. Только глупостью или корыстью можно объяснить нежелание понять, что такая власть все равно всех обманет и в итоге сделает то, что отвечает интересам небольшой группы людей, ее обслуживающих. Не бывает так, что Крым «отжать» можно, собственность у беззащитных московских предпринимателей отнять можно, а квартиры в пятиэтажках дадут «обменять на равноценные». Так не бывает. Так не получится.

Все это бесправие, это имперство, эта война на территории чужого государства со сбиваниями пассажирских самолетов есть результат в том числе и многолетней, по существу соглашательской или вовсе имитационной позиции многих так называемых «гражданских активистов».

Стратегия писаная и неписаная

Есть еще одна задача. Нужно занять чем-то и «властителей дум», вернее, то, что осталось от интеллигенции, чтобы отвлечь их от темы выборов. Экономика России в плохом состоянии: впереди 20 лет стагнации, страна в изоляции, санкции не отменяют и не отменят, Трамп не помогает, Европа окончательно не развалилась. Чем занять людей? Вот вам в дополнение к стратегиям Кудрина, «столыпинцев» и правительства очередная программа. На этот раз прямиком от президента — стратегия экономической безопасности России до 2030 года. Разработали документ главные эксперты в экономике: Медведев, Володин, Сергей Иванов, да еще и под руководством Патрушева.

Экономика уже почти десять лет переживает стагнацию и кризис, Россия уходит все дальше на периферию мировой системы, однако о причинах этого в стратегии экономической безопасности Путина нет ни слова. Соответственно, нет и мало-мальских конкретных способов и количественных параметров выхода из нарастающего кризиса. Экономика должна быть экономной, безопасность — безопасной, масло — маслянистым, колбаса — колбасистой: «итогом реализации… должны стать обеспечение экономического суверенитета РФ и устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам, укрепление общественно-политической стабильности, динамичное социально-экономическое развитие, повышение уровня и улучшение качества жизни населения». В общем, 70-е годы прошлого века, «развитой социализм». Стратегия Путина умалчивает о справедливом суде или независимых институтах, необходимых для защиты собственности (что является условием развития современной инновационной экономики). Ни слова нет в документе и о защите частной собственности от государства. Авторы уверенно дают понять, что причина всех бед России скорее внешняя, чем внутренняя. Вот внешний мир действительно очень опасен, а что касается нас, то путинскую стратегию можно свести примерно к следующему: бедность уменьшим, коррупцию ликвидируем, проследим, чтобы не устанавливали «избыточные требования в области экологической безопасности», предполагающие рост затрат на соблюдение экологических стандартов, заменим чем-то импорт, помечтаем при этом о доступе к иностранным технологиям — и будет нам безопасность. Реализация всех перечисленных мер начнется в 2020 году.

Если бы предполагалось, что в следующем году нас ждет хоть какое-то подобие настоящих выборов, то стратегия экономической безопасности (которая должна была бы стать основой программы развития страны на следующий президентский срок действующего главы государства) выглядела бы совсем иначе. Сейчас же ее можно назвать только программой ни о чем. Единственное, о чем свидетельствует этот документ, — это безграничное презрение, которое обитатели Кремля, в отсутствие выборов уверенные в своей неуязвимости, испытывают к живущим в нашей стране людям. Ведь очевидно, что экономика России будет в безопасности только тогда, когда в стране появится независимый суд, закон будет одинаковым для всех, частная собственность станет неприкосновенной, СМИ — свободными, а власть будет регулярно сменяться на честных и прозрачных выборах. Да, и еще когда национальная валюта не будет полностью зависеть от цен на нефть на биржах в Лондоне и Нью-Йорке. И для этого совсем необязательно ждать 2030 года.

Главная задача серьезной стратегии экономической безопасности — четко сформулировать, что должно измениться в сегодняшней политике, чтобы был достигнут желаемый результат. С этим результатом тоже не все ладно: кроме слов о необходимости повысить темпы роста (а я уже не раз говорил, что количественный рост — вещь коварная, он может уверенно и быстро завести государство и общество в тупик; есть даже такое явление — рост без развития) и абстрактной цели массового внедрения «новых технологий», нам пока что ничего предъявлено не было, а с названными задачами и так никто не спорит. Насколько мне известно, за снижение темпов роста и отказ от технологического обновления в нашей власти не выступает никто.

Но, повторюсь, дело не в облике «желаемого завтра», а в том, что для этого нужно изменить в проводимой политике. И вот тут возникают какие-то ребусы. Инвестиции в человека, в его образование и подготовку — вещь, конечно, важная, все это должно быть приоритетом. Но простое увеличение государственных расходов мало что изменит, если люди с качественным образованием, важнейшим условием получения которого является свобода творчества, не будут востребованы экономикой, а отлаженная властью пропагандистская машина любое вольнодумство будет преподносить как государственную измену. Начинать надо все-таки не с бухгалтерии. Начинать надо с интересов, которые усилиями власти выстроены в систему почти средневековых полуфеодальных отношений. И образование здесь лишь подчинено этой архаичной социальной системе.

Вы думаете, у власти нет стратегии? Ошибаетесь. Есть. Неписаная. Стратегия не безопасности экономики страны, а безопасности самой власти, ее несменяемости. И именно эта стратегия реализуется на наших глазах. Практически ликвидированы независимые СМИ и оппозиционные политические партии и структуры, осуждены лидеры протеста, подавляются и дискредитируются независимые общественные организации, оппозиционно настроенные активисты и известные люди выдавлены за пределы страны. Сейчас начался новый этап — погромы и запугивание интеллектуалов. Из последних примеров — академик Юрий Пивоваров, режиссер Кирилл Серебренников. Очевидно оппозиционно настроенные интеллектуалы — крупный ученый и известный театральный деятель. Яркие, общественно заметные. Уголовные дела, обыски, допросы, ФСБ… Думаю, это только начало реализации стратегии по запугиванию, подавлению и в конечном счете устранению инакомыслия. Людей такого склада, способностей и масштаба в стране совсем немного, может быть, несколько сотен. Разобрались с Академией наук, потом взялись за самых значимых и заметных, а так уже было со СМИ (НТВ) и с бизнесом (ЮКОС). Остальные либо сами замолчат, либо сядут за «коррупцию» или «мошенничество». Как в 1937 году за «политику» — сажай любого под радостное улюлюканье тех, кого посадят завтра. Пока это только начало, пробы, тестирование — как пойдет. По-крупному же это станет частью политического курса после марта 2018 года. Уж тогда мало никому не покажется. А что? Чтобы нефтью торговать, эти яркие и заметные люди не нужны, для бряцания ядерным оружием тоже. Только воду мутят. Впереди времена непростые. Рот им заткнуть.

Фейки вместо выборов

Военная прокуратура судит рядового, который в Сирии потерял автомат. Процесс почему-то сочли настолько важным, что суд провели аж в Москве. Рядовой отделался штрафом в 50 тыс. рублей. Зачем нам это рассказывают? Чтобы добиться еще большего выхолащивания политики, еще больше углубить деградацию политического поля. С тех, кто уже выбросил на бессмысленную войну личного престижа в Сирии почти 100 млрд бюджетных рублей, ничего спрашивать не собираются. Хотя этих денег хватило бы на то, чтобы оплатить лечение более 320 тыс. онкобольных, или чтобы построить 400 детских садов, или чтобы оплатить обучение 60 тыс. студентов. Но у нас судят рядового, который потерял автомат за 50 тыс. рублей.

Тяжба с передачей Исаакиевского собора; голосование в петербургском ЗакСе за новых «почетных граждан» города — Патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко (а Александр Сокуров не прошел!); ежедневные заявления пресс-секретаря МИДа Захаровой о надуманных международных скандалах, информация о которых появляется исключительно в российских СМИ; борьба девушки Поклонской с ФБК и Transparency International и борьба ФБК и Transparency International с девушкой Поклонской.

Тем временем Госдума перенесла выборы президента на день присоединения Крыма. Видимо, чтобы провести вместе с выборами референдум по одобрению всем народом аннексии Крыма. Чтобы явка, чтобы Путин… собиратель земель… и чтобы вообще все и навсегда.

Вот так и выглядит подмена, создание фальшивой повестки, за которой ничего не следует и которая лишь имитирует политику. До президентских выборов остается меньше десяти месяцев, но ЦИК просит не беспокоиться: старт президентской кампании объявят не раньше декабря, только что сообщили оттуда.

Ни власть, ни общество не хотят выборов, не интересуются ими и не верят в них. Если так пойдет, то выборов действительно не будет.

Будет Путин.

Навсегда.

Джерело: Эхо Москвы

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