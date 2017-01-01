Чи допоможе рішення РНБО щодо блокади Донбасу вирішити проблему?

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

РНБО

Рішення РНБО враховує стурбованість певної частини суспільства економічними зв'язками з окупованими територіями

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На заседании СНБО, как мы знаем из публичных источников, действия пиар-блокадников подверглись жесткой критике. И, тем не менее, в решении СНБО по итогам заседания речь не идет о силовом способе разблокировки.

Решение СНБО, на мой взгляд, учитывает обеспокоенность определенной части общества экономическими связями с оккупированными территориями. Так, указом Президента по результатам заседания ставятся четкие задачи Кабмину, СБУ, другим правоохранительным органам по трем главным направлениям, которые позволяют решить проблему по существу.

1. Усиление контроля за перемещением товаров в и из ОРДЛО («перекрыть контрабанду»). Как мы знаем, перечень товарных позиций, которые запрещено перемещать через линию соприкосновения, существует давно (оружие, наркотики, контрафактные водка и табак). СНБО решило его расширить. Запрет будет распространен на строительные материалы, чтобы их не использовали для возведения укреплений, на другие позиции, которые могут быть использованы для изготовления оружия.

2. Реконструкция ТЭС и ТЭЦ, чтобы они могли работать на дефицитных в Украине марках угля (уголь газовой группы). При этом следует понимать, что это время и достаточно большие деньги. Мы должны продолжить курс на уменьшение зависимости от поставок угля с оккупированных территорий. И, кстати говоря, действия по энергодиверсификации за эти годы проводились. Просто на этом никто не делал пиара. Украина увеличила долю атомной энергии до 60%, и при этом существенно снизили зависимость от российского атомного топлива за счет углубления сотрудничества с США.

3. Диверсификация (нахождение новых) источников угля в Украине, в целом, уменьшение доли угля в энергетическом балансе. В то же время, следует учитывать перспективу возвращения оккупированных районов под контроль Украины и их долю в энергетическом балансе страны.

Такое решение можно назвать более чем взвешенным. И, тем не менее, «блокадники» распространили обращение, в котором призывают «патриотов», имеющих официально зарегистрированное оружие, вступать в ряды участников блокады. По сути, это прямой призыв инициаторов блокады к вооруженному конфликту внутри Украины, к применению оружия для решения политических разногласий внутри страны. Политическую ответственность за такие призывы и действия несут партии и политики, которые инициировали эту блокаду – в частности, «Самопомощь» и ее лидеры, Саакашвили, Семенченко, Соболев, Парасюк.

И дело не только в том, что «блокадники» создали прямые угрозы энергетической безопасности страны (из-за неожиданного недостатка энергетического угля возникли проблемы с теплоснабжением ряда городов), а также риски сокращения производства из-за нехватки сырья на украинских металлургических предприятиях. Но и в целом в ослаблении позиций Украины - в европейских СМИ подается картинка Украины как слабого государства. Ну а российская пропаганда получила прекрасный повод для усиления формирования ненависти к Киеву. Это блокада против восстановления территориальной целостности Украины.

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