Чому не можна забувати про Крим

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про заяви/пропозиції по Криму

За последние недели прозвучало несколько разных заявлений/предложений по Крыму.

Заявление 1. Донбасс можно вернуть невоенные путём, только если отказаться от Крыма.

Заявление 2. Украина должна10-15 лет не предпринимать каких-либо действий по возврату Крыма.

Таких заявлений из-за возможного давления как со стороны России, так и со стороны отдельных представителей политэлит на Западе, в этом году может становиться больше. Но Украине нет никакого смысла следовать такой логике.

Украина и так вернёт Донбасс мирным путем. На мой взгляд, в три этапа (1. уход России; 2. демилитаризация и разоружение региона, и именно для этого нужна полицейская миссия ОБСЕ; 3. реинтеграция, правовая, информационная, политическая, экономическая, в пространство Украины).

Старт процесса начнется тогда, когда Кремль, наконец, окончательно убедится в том, что Донбасс невозможно на что-то обменять. Военное продвижение вглубь невозможно (в том числе и из-за нашей армии). Реализация Минских соглашений в варианте и последовательности Кремля тоже невозможна. Шантажировать зависимостью украинской экономики от России (газа, рынка для экспорта, долгом в 3 млрд и т.д.) тоже невозможно. Самый болезненный и чуть ли ни единственный инструмент шантажа - это заложники.

Но когда Россия поймёт, что обменять вопрос Донбасса на уступки Украины по Крыму, федерализацию и другие фантазии невозможно, а санкции по отношению к РФ ощутимы, тогда Россия и уйдет с Донбасса.

Что касается предложения не поднимать тему Крыма на протяжении 10-15 лет, по факту это значит отказаться от перспективы возврата Крыма. Я считаю популистскими конструкции «Крымнаш» (в российском варианте) и «Крым - наш» (в украинском варианте). В том смысле, что России не удастся тактическое преимущество в 2014 году, когда Украина была растеряна, превратить в стратегический выигрыш и сохранить Крым в составе РФ. А Украине - будет нелегко вернуть полуостров (с учетом ограниченных возможностей влиять на ситуацию в/вокруг Крыма).

Но стратегически - наша позиция более перспективна. При этом нельзя исключать, что в процессе перехода Крыма «от России - к Украине» будет некий промежуточный статус, и этот статус может растянуться во времени. Но когда нам предлагают забыть на время о Крыме - это значит снять санкции с РФ, не предпринимать никаких действий на международном уровне (в том числе по защите прав крымских татар), не подавать иски против России и т.д. То есть, позволить РФ сделать аннексию необратимой. За это время Россия полностью изменит демографическую структуру полуострова, подавив любую возможную нелояльность, и в случае уже законного референдума (без «зеленых человечков» и с участием международных наблюдателей) получит результат в свою пользу.

Не говоря уже о том, что, как получается, жителей Донбасса обменяли на узаконивание Россией аннексии Крыма (а они-то думали, что нужны России). А крымских татар в очередной раз лишили родной земли.

Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

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