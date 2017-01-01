Чому відмові від вступу України до НАТО не зупинить російську агресію

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2012 році між Україною і РФ було підписано угоду (в Криму, до речі) про співпрацю спецслужб. Чим ця співпраця закінчилася - всі ми знаємо

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Для тех, кто считает, что отказ Украины от вступления в НАТО остановит агрессию России

Поскольку тема нейтралитета Украины будет одной из навязываемых нам, а, соответственно, и обсуждаемых, хочу обозначить несколько позиций.

Во-первых, Украина на сегодня не вступает в НАТО (если брать классический вариант ПДЧ, то есть, план сотрудничества, выполнение которого предполагает вступление).

Во-вторых, для Украины возможное вступление в НАТО - не самоцель. Цель - усиление обороноспособности страны, переход к стандартам современной армии для защиты собственной страны и граждан. А также - упреждение возможных агрессивных целей других стран. Процесс здесь не менее важен, чем результат. Отказаться от чего-то несуществующего (в данном случае ПДЧ с НАТО) - это значит отказаться от ряда программ по модернизации армии в армии (это около 40 программ, согласованных на саммите НАТО в Варшаве). Поэтому когда Украине предлагают отказаться от вступления в НАТО - по факту это означает отказаться от сотрудничества с НАТО, а вместе с сотрудничеством - и от продолжения построения сильной армии.

В-третьих, у нас уже есть опыт нейтралитета времён президентства Януковича. За это время были «слиты» России практически все силовые ведомства Украины, причём отдельные - вполне даже легально. Хочу напомнить, что в 2012 году между Украиной и РФ было подписано соглашение (в Крыму, кстати) о сотрудничестве спецслужб. Чем это сотрудничество закончилось - все мы знаем. Бегством практически всего высшего политического и военного руководства Украины в Россию, аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Вопрос гарантий безопасности и формата безопасности очень важен для Украины. И в краткосрочной перспективе, с учётом военной агрессии РФ. И в средне- и долгосрочной перспективах, с учётом того, что Украина в ближайшей перспективе, с силу разных причин, вряд ли, вступит в НАТО, а также с учётом того, что Будапештский меморандум был нарушен одной из стран-подписантов, гарантирующих Украине безопасность. В этом смысле отказ от вступления в НАТО только ослабит позиции Украины, процесс реального поиска и согласования формата гарантий безопасности Украины.

Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

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