Кремль вже програв інформаційну війну в світі, але ще не зрозумів

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після «мюнхенської промови» Путіна в 2007 році, адресатом якої був Захід, всі наступні промови Путіна - це промови інфанта.

Мовою оригіналу

«Мюнхенская речь» в 2007-го была геополитически своевременной, поэтому и активно обсуждалась в мировых СМИ. На фоне президентства Джорджа Буша, иракской кампании, других событий, месседжи об однополярности мировой политики, роли НАТО, ОБСЕ, России в мире выглядели понятно. Как и понятно, что, с учетом существующих разногласий между США и Европой по отдельным вопросам, было выбрано место озвучивания – Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности.

Все последующие выступления Путина никому в мире на самом деле не интересны. Это все речи, ориентированные в итоге исключительно на внутрироссисйкую аудиторию. В них нет ни одного нового тезиса, озвучиваются замусоленные пропагандистские тезисы.

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