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    Думки вголос

    Кремль вже програв інформаційну війну в світі, але ще не зрозумів

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 07:13
    • Розсилка

    Після «мюнхенської промови» Путіна в 2007 році, адресатом якої був Захід, всі наступні промови Путіна - це промови інфанта.

    Мовою оригіналу

    «Мюнхенская речь» в 2007-го была геополитически своевременной, поэтому и активно обсуждалась в мировых СМИ. На фоне президентства Джорджа Буша, иракской кампании, других событий, месседжи об однополярности мировой политики, роли НАТО, ОБСЕ, России в мире выглядели понятно. Как и понятно, что, с учетом существующих разногласий между США и Европой по отдельным вопросам, было выбрано место озвучивания – Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности.

    Все последующие выступления Путина никому в мире на самом деле не интересны. Это все речи, ориентированные в итоге исключительно на внутрироссисйкую аудиторию. В них нет ни одного нового тезиса, озвучиваются замусоленные пропагандистские тезисы.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ пропаганда Путін
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