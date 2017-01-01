Питання, що перетворюють «дідуся» в «бабусю»
- Сьогодні, 07:25
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Розсилка
2 травня під час зустрічі з Ангелою Меркель Володимир Путін поскаржився на те, що до цих пір не покарані винні в трагедії, що сталася 2 травня 2014 року в Одесі.
Мовою оригіналу
Между тем, президента РФ (особенно, вспоминая зацитированный им некогда анекдот про «бабушку и дедушку») должны интересовать ответы совсем на другие вопросы. Как минимум, на следующие два.
- Когда Россия выполнит решение Международного суда ООН по Меджлису, украинским школам в Крыму (имею ввиду предупредительные меры по поводу нарушения Россией Конвенции по расовой дискриминации)?
- Когда Россия извинится за сбитый 17 июля 2014 года боинг MH17 из бука, который, согласно отчёта прокуратуры Нидерландов, был привезён из РФ и отвезён обратно туда же?
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И еще. Путин заявил, что «Украина утратила шанс реализовать «Минск».
Это не Украина утратила, это Россия очень хочет «соскочить» с «Минска», когда стало понятно, что Минские соглашения будут реализовываться в последовательности «вначале безопасность, потом - политические пункты», а не наоборот - «политические изменения под давлением военного шантажа», чего хотел Кремль.
Джерело: site.ua