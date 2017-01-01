Питання, що перетворюють «дідуся» в «бабусю»

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін і Меркель

2 травня під час зустрічі з Ангелою Меркель Володимир Путін поскаржився на те, що до цих пір не покарані винні в трагедії, що сталася 2 травня 2014 року в Одесі.

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Между тем, президента РФ (особенно, вспоминая зацитированный им некогда анекдот про «бабушку и дедушку») должны интересовать ответы совсем на другие вопросы. Как минимум, на следующие два.

Когда Россия выполнит решение Международного суда ООН по Меджлису, украинским школам в Крыму (имею ввиду предупредительные меры по поводу нарушения Россией Конвенции по расовой дискриминации)? Когда Россия извинится за сбитый 17 июля 2014 года боинг MH17 из бука, который, согласно отчёта прокуратуры Нидерландов, был привезён из РФ и отвезён обратно туда же? Читайте також Путін вже старенький і плутається в заявах по Україні Сьогодні, 06:42

И еще. Путин заявил, что «Украина утратила шанс реализовать «Минск».

Это не Украина утратила, это Россия очень хочет «соскочить» с «Минска», когда стало понятно, что Минские соглашения будут реализовываться в последовательности «вначале безопасность, потом - политические пункты», а не наоборот - «политические изменения под давлением военного шантажа», чего хотел Кремль.

Джерело: site.ua

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