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    Думки вголос

    Про користь Мінських угод для України

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 07:04
    • Розсилка

    Підсумки Мінська-2

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    1. Локализация военного конфликта в масштабах отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. То есть, ОРДО и ОРЛО, а не «ДНР»/»ЛНР» и тем более не «Новороссия».
    2. Способ дисциплинирования участников конфликта.
    3. Санкции против РФ.
    4. Слом сценария Кремля «политические изменения под давлением военного шантажа».
    5. Выигранное время Украины для укрепления обороноспособности, реструктуризации внешнего долга, подготовки к искам в международных судах против РФ.

    Это не значит, что Минские соглашения гарантируют мир. Но когда критики говорят о том, что вся проблема в формате, то это разговор ни о чем. Украина может заявлять, о каком угодно формате - только не факт, что его поддержат западные партнеры, и не факт, что Россия будет выполнять условия, прописанные в других форматах. В этом смысле Минские соглашения - это способ принуждения России (через санкции) к договороспособности.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    зона АТО Донбас ДНР ЛНР Мінські угоди ОРДЛО
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