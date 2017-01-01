Про користь Мінських угод для України

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підсумки Мінська-2

Мовою оригіналу

Локализация военного конфликта в масштабах отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. То есть, ОРДО и ОРЛО, а не «ДНР»/»ЛНР» и тем более не «Новороссия». Способ дисциплинирования участников конфликта. Санкции против РФ. Слом сценария Кремля «политические изменения под давлением военного шантажа». Выигранное время Украины для укрепления обороноспособности, реструктуризации внешнего долга, подготовки к искам в международных судах против РФ.

Это не значит, что Минские соглашения гарантируют мир. Но когда критики говорят о том, что вся проблема в формате, то это разговор ни о чем. Украина может заявлять, о каком угодно формате - только не факт, что его поддержат западные партнеры, и не факт, что Россия будет выполнять условия, прописанные в других форматах. В этом смысле Минские соглашения - это способ принуждения России (через санкции) к договороспособности.

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