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    Думки вголос

    Про штампи внутрішньої інформаційної війни

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 07:28
    • Розсилка
    Євген Мураєв
    Євген Мураєв

    І знову Євген Мураєв...

    Мовою оригіналу

    Он рассказывает на 112-ом о том, что «в той модели, когда Украина отрезала рынки СНГ», все будет плохо и так далее в том же духе - то есть, сознательно вводит в заблуждение украинское общество.

    В сотый раз хочу повторить: это не Украина, а Россия стала причиной разрыва экономической связей на постсоветском пространстве.

    Во-первых, Россия еще в 2013 году, шантажируя Украину, начала предпринимать ограничительные шаги, которые привели к сокращению товарооборота почти на 15 % (найдите интервью Николая Азарова того периода, даже он тогда говорил о давлении со стороны РФ).

    Во-вторых, это Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, ведет не только военную, но и экономическую, политическую, информационную войну против Украины.

    В-третьих, Россия ввела пошлины на украинские товары после встпуления в силу ЗСТ Украины с ЕС.

    В-четвертых, после того, как другие страны СНГ отказались ввести пошлины (в частности, Беларусь и Казахстан), Россия запретила Украине авиатранзит (что, естественно, привело к сокращению товарооборота с тем же Казахстаном).

    В-пятых, Кремль и дальше предпринимает усилия/использует любую возможность для ослабления/уничтожения Украины.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ пропаганда інформаційна війна Євген Мураєв
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