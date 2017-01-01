Про штампи внутрішньої інформаційної війни

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Мураєв

І знову Євген Мураєв...

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Он рассказывает на 112-ом о том, что «в той модели, когда Украина отрезала рынки СНГ», все будет плохо и так далее в том же духе - то есть, сознательно вводит в заблуждение украинское общество.

В сотый раз хочу повторить: это не Украина, а Россия стала причиной разрыва экономической связей на постсоветском пространстве.

Во-первых, Россия еще в 2013 году, шантажируя Украину, начала предпринимать ограничительные шаги, которые привели к сокращению товарооборота почти на 15 % (найдите интервью Николая Азарова того периода, даже он тогда говорил о давлении со стороны РФ).

Во-вторых, это Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, ведет не только военную, но и экономическую, политическую, информационную войну против Украины.

В-третьих, Россия ввела пошлины на украинские товары после встпуления в силу ЗСТ Украины с ЕС.

В-четвертых, после того, как другие страны СНГ отказались ввести пошлины (в частности, Беларусь и Казахстан), Россия запретила Украине авиатранзит (что, естественно, привело к сокращению товарооборота с тем же Казахстаном).

В-пятых, Кремль и дальше предпринимает усилия/использует любую возможность для ослабления/уничтожения Украины.

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