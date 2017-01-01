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    Думки вголос

    Про те, як Пінчук виправдовується

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 17:20
    • Розсилка
    Віктор Пінчук
    Віктор Пінчук

    За словами самого Пінчука, текст було скорочено більш, ніж удвічі, було змінено назву – відповідно, деякі пропозиції і формулювання в результаті було не зовсім правильно витлумачено

    Мовою оригіналу

    По поводу «расширенной версии» (аргументации) статьи Пинчука

    УП опубликовала «расширенную версию» (аргументацию) статьи Виктора Пинчука, вышедшей в конце прошлого года в Wall Street Journal. По словам самого Пинчука, текст был сокращен более чем в два раза, было изменено название - соответственно, некоторые предложения и формулировки, в итоге, были не совсем правильно поняты. Я прочитала разъяснения/уточнения, и хочу обозначить несколько позиций.

    Во-первых, уточнения и разъяснения не меняют сути предложений. Пинчук говорит, что важно обращать внимание не на обертки (то есть формулировки), а на содержание. Так вот ничего нового с точки зрения содержания он не сказал. Речь идет о том, какую позицию мы занимаем сейчас. От того, какой она будет сейчас - как раз и зависит то, сможем ли мы в принципе вернуть Донбасс и Крым (пусть и в отдаленной перспективе, если речь идет о Крыме), или нет. Отказаться на время от возврата Крыма (то, что предлагает Пинчук) - это значит отказаться от международных формулировок, где Россия признается оккупантом, от международных судов, от борьбы за права крымских татар, то есть, позволить России за эти 15-20 лет полностью его ассимилировать.

    Во-вторых, в расширенном варианте нет ни слова о выборах на Донбассе (а как мы знаем, в своей статье Пинчук говорил о том, что надо проводить выборы даже в условиях контроля Кремлем оккупированных территорий). И, не зря. Потому что такому подходу нет никакого объяснения. Российская власть уже проиграла, в том смысле, что Кремль не смог перевести свою военную агрессию в: а). навязываемые нам политические изменения; б). политический кризис (через неприятие общества легитимации боевиков); в). внедрение в Украину самопровозглашенцев, которые должны были бы раскалывать Украину изнутри; г). в продвижение вглубь Украины войны - любые возможные попытки получат отпор украинской армии. Поэтому не Украина, а Россия должна идти на компромиссы по Донбассу - проще говоря, уйти оттуда.

    В-третьих, Пинчук предлагает разделить вопрос Донбасса и Крыма. Но он и так разделен на текущем этапе - есть отдельные санкции по Крыму, и отдельные санкции по Донбассу (в привязке к Минским соглашениям). Это как раз Россия, по версии самих же российских политиков и экспертов (которую они обычно высказывают кулуарно) развязала войну на Донбассе в том числе из-за Крыма. По этой же причине активизировалась и в Сирии (об этом можно прямым текстом услышать на российских ток-шоу).

    В-четвертых, меня всегда удивляет, когда отдельные украинские политики/бизнесмены/эксперты взывают и вопрошают к тому, что у власти должна быть стратегия возврата, предполагая, что должен быть некий набор экстраординарных мер. Хотя стратегия понятна: санкции против РФ, международное право (включая суды), отстаивание прав крымских татар, экономические инструменты (Крым инфраструктурно зависим от Украины).

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    В-пятых, о ЕС и НАТО. Пинчук пишет, что мы должны приостановить/отказаться на время от идеи вступления в эти структуры, а взамен - настаивать на более активном сотрудничестве, плюс искать какие-то другие форматы гарантий безопасности, кроме НАТО. Пинчук предлагает то, что и так делается - Соглашение об ассоциации не предусматривает членства в ЕС, как и нет у Украины ПДЧ по вступлению в НАТО. Украина, как и предлагает Пинчук, уже развивает сотрудничество в рамках существующих документов с ЕС (Соглашение об ассоциации, зона свободной торговли и ожидаемый безвизовый режим) и с НАТО в рамках программ, принятых, в том числе, на Саммите НАТО в Варшаве в иле прошлого года.

    Думаю, в Украине нет ни у кого иллюзий относительно того, что в этом году может произойти частичная смена элит в странах ЕС. Но это вовсе не значит, что российские попытки принудить Украину к капитуляции мы должны выдавать за риски то ли от администрации Трампа, то ли от возможной смены власти в отдельных европейских странах.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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