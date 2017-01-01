Про зустріч Порошенка з Меркель

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

11-а зустріч Ангели Меркель і Петра Порошенка (здавалося б, уже поточна) важлива, виходячи з таких позицій.

В контексте предстоящих встречи G7 и саммита НАТО (целостность «семерки» по ряду позиций, а также сохранение/изменение прежнего уровня сотрудничества с США). В контексте недавнего визита Меркель в Россию (настрой и восприятие Путиным). В контекстне возможной активизации темы Украины, в частности давления на Россию, в рамках в Нормандского формата. Такая активизация связана с:

а) состоявшимися выборами в Нидерландах и Франции, результат которых стал несколько неожиданным для РФ;

б) формированием новой администрацией президента США линии по ряду вопросов; что касается Украины, то формат сотрудничества Порошенко-Байден трансформировался в формат Порошенко-Пенс;

в) неудачными попытками России «гибридизировать» Европу, достижением Украиной безвиза со старанами ЕС. Читайте також ЗМІ: Білий дім може замінити військову допомогу Україні на кредити Сьогодні, 05:23 Країни Транстихоокеанського партнерства продовжать роботу без США Сьогодні, 04:21



В конце 2016-го Кремль всячески «соскакивал» с Нормандского формата, рассчитывая, что выборы в США и ряде стран закончатся «пактом» с Россией.

Этого не произошло, и Путину теперь напомнят об обязательствах, взятых им во время последней встречи «нормандской четверки» (президент РФ тогда публично согласился с необходимостью допуска на оккупированную территорию гумманитарных миссий, и не выполнил это обязательство - это как минимум; тема «дорожной карты» деоккупации Донбасса зависла именно из-за России ).

Фактор президентских выборов в РФ в 2018 году не способствует договороспособности российской власти, а следовательно и деоккупации.

И, тем не менее, давление на Кремль со стороны Европы и США будет только возрастать.

И здесь фигура Меркель, которая как никто другой из европейских лидеров погружена в украинскую проблематику, а также де-факто выполняет функцию коммуникатора внутри ЕС, между ЕС и США, имеет важнейшее значение.

Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

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