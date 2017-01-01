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    Думки вголос

    Про зустріч Порошенка з Меркель

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 07:13
    • Розсилка

    11-а зустріч Ангели Меркель і Петра Порошенка (здавалося б, уже поточна) важлива, виходячи з таких позицій.

    1. В контексте предстоящих встречи G7 и саммита НАТО (целостность «семерки» по ряду позиций, а также сохранение/изменение прежнего уровня сотрудничества с США).
    2. В контексте недавнего визита Меркель в Россию (настрой и восприятие Путиным).
    3. В контекстне возможной активизации темы Украины, в частности давления на Россию, в рамках в Нормандского формата. Такая активизация связана с:

    В конце 2016-го Кремль всячески «соскакивал» с Нормандского формата, рассчитывая, что выборы в США и ряде стран закончатся «пактом» с Россией.

    Этого не произошло, и Путину теперь напомнят об обязательствах, взятых им во время последней встречи «нормандской четверки» (президент РФ тогда публично согласился с необходимостью допуска на оккупированную территорию гумманитарных миссий, и не выполнил это обязательство - это как минимум; тема «дорожной карты» деоккупации Донбасса зависла именно из-за России ).

    Фактор президентских выборов в РФ в 2018 году не способствует договороспособности российской власти, а следовательно и деоккупации.

    И, тем не менее, давление на Кремль со стороны Европы и США будет только возрастать. 

    И здесь фигура Меркель, которая как никто другой из европейских лидеров погружена в украинскую проблематику, а также де-факто выполняет функцию коммуникатора внутри ЕС, между ЕС и США, имеет важнейшее значение.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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