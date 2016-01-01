Пропозиція Кіссінджера і зона впливу Росії

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генрі Кіссінджер

Останні дні активно обговорюється стаття Генрі Кіссінджера, де, серед іншого, йдеться і про пострадянський простір.

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В частности, о нейтралитете Украины по отношению к европейской системе безопасности, что де-факто означает нахождение постсоветских стран в зоне влияния России.

Понятно, что российские пропагандисты используют эту, как и другие возможные инициативы, в своих пропагандистских целях, мол, смотрите «Украину «сливают».

Если же говорить о возможной содержательной позиции, то, как раз от такого подхода, когда РФ была региональным лидером, отказался сам Кремль. Никто Россию не лишал лидерства ни в 2013 году, ни ранее. Запад, скорее, ожидал понятности со стороны России, в том смысле, какую модель экономики она собирается строить. Вместо этого, российская власть: 1). де-факто отказалась от политической и экономической модернизации страны; 2). развязала войну против Украины, чтобы переключить внимание собственных граждан от архаичной экономики на ура-патриотизм; 3). де-факто работает на развал европейский институций, чтобы скрыть собственную неконкурентоспособность.

После 2014 года ситуация фактически вообще стала необратимой. Во-первых, произошло обнуление каких-либо проектов на постсоветском пространстве. Стало понятно, что никакие правила не действуют, а любые реалии могут быть про- и переинтерпретированы как угодно. А раз так – значит, нет никаких устойчивых условий для интеграционных объединений. Более того, эти объединения на словах создавались под экономику, а не под войну.

Во-вторых, началась потеря доверия даже со стороны союзников. В итоге, позиции, где Путин, возможно, хотел бы выглядеть серьезно, кажутся несерьезными. То есть, теряется денотативное исходное значение любого поступка и события. Вспомните заявление Владимира Путина о том, что до Нурсултана Назарбаева у Казахстана не было государственности. Возможно, Путин тогда хотел сделать комплимент (дескать, не было революций, бессменный президент, стабильность и т.д., то есть легитимация государства носит личностный характер), а получилось наоборот – оскорбил Казахстан. С Беларусью все еще сложнее. Заявления со стороны российских политиков и экспертов (а этих заявлений становится все больше) о том, что в Беларуси есть якобы «русофобские» учебники, да и вообще есть риск майдана, не могут не настораживать.

В-третьих, изоляционизм вместе с не решаемыми внутренними проблемами – это тупик. Ближайшее окружение Путина, конечно же, храбрится, но падение режима, как показывает история России, всегда начинается с развала системы изнутри. Особенно если учесть, что в качестве разрешения системных проблем сделана ставка на их консервацию и отвлекающий маневр в виде «внешнего врага». Россия спекулирует на советском прошлом денационализированной идеологической империи, но, как бы это странно ни звучало, стоит перед необходимостью построения цивилизованного варианта национализма как основы обретения идентичности государства. Россия говорит о «Русской весне», хотя для РФ в силу масштабности и многонациональности государства эта проблема чрезвычайно важна. И вместо того, чтобы ее решать, Кремль постоянно пытается найти суррогат цивилизованному варианту национализма. В последние годы в РФ произошло явно выраженное обострение православной пропаганды, которое привело к обратному эффекту. Церковь как институт смотрит в прошлое, не в будущее, она в принципе ничего не хочет менять – а в этом случае диалог с мусульманами и другими конфессиями выстроить не получится. Теперь Кремль перенаправил внутрироссийский запрос на цивилизованный формат национализма вовне, сфокусировав внимание на Украине как враге. Тем самым, запрос на удовлетворение националистических запросов внутри РФ находит свое выражение во внешней агрессии российского национализма. И это тоже дорога в никуда.

Поэтому для лидерства России на постсоветском пространстве сегодня нет ни политических, ни экономических предпосылок, прежде всего, на уровне самой РФ. Но это, конечно же, не снимает с Украины необходимости сильной государственной и общественной воли для проведения реформ и укрепления институтов государства и общества.

Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

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