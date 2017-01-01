«Шістки» Путіна, або Випускаємо на сцену політемігрантів

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

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Рубрика «запускайте» політемігрантів. Вони можуть знадобитися

Мовою оригіналу

После Азарова, Клюева, Захарченко на Россия-1 выполз и Якименко, бывший глава СБУ. Понятное дело, что он во всем обвиняет действующую власть в Украине. Но вот мне хочется напомнить, что именно Якименко при президенте Януковиче «слил» России, причем вполне легально, ведомство, которым он руководил. В 2012 году между Украиной и РФ, если кто забыл, было подписано соглашение (в Крыму, кстати) о сотрудничестве между спецслужбами двух стран. Чем это сотрудничество закончилось – все мы знаем. Бегством практически всего высшего политического и военного руководства Украины в Россию, аннексией Крыма и войной на Донбассе. А то, что Якименко вспомнил о Ливии, только доказывает его принадлежность к РФ. Ливийский сценарий, как и «арабская весна» в целом - чисто российская угроза. Когда Янукович в свое время в одном из интервью рос СМИ говорил об «арабской весне» в контексте Майдана - это выглядело очень смешно (где Янукович с золотыми батонами и где тема «арабской весны»), как доказательство того, что текст полностью написан в РФ.

А еще мы помним распряжение Якименко как руководителя СБУ в ферале 2014 года об антитеррористической операции по всей Украине. Реализация которого означала не только зачистку Майдана, но и начало реальной гражданской войны в Украине.

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