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    Думки вголос

    «Шістки» Путіна, або Випускаємо на сцену політемігрантів

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 09:32
    • Розсилка

    Рубрика «запускайте» політемігрантів. Вони можуть знадобитися

    Мовою оригіналу

    После Азарова, Клюева, Захарченко на Россия-1 выполз и Якименко, бывший глава СБУ. Понятное дело, что он во всем обвиняет действующую власть в Украине. Но вот мне хочется напомнить, что именно Якименко при президенте Януковиче «слил» России, причем вполне легально, ведомство, которым он руководил. В 2012 году между Украиной и РФ, если кто забыл, было подписано соглашение (в Крыму, кстати) о сотрудничестве между спецслужбами двух стран. Чем это сотрудничество закончилось – все мы знаем. Бегством практически всего высшего политического и военного руководства Украины в Россию, аннексией Крыма и войной на Донбассе. А то, что Якименко вспомнил о Ливии, только доказывает его принадлежность к РФ. Ливийский сценарий, как и «арабская весна» в целом - чисто российская угроза. Когда Янукович в свое время в одном из интервью рос СМИ говорил об «арабской весне» в контексте Майдана - это выглядело очень смешно (где Янукович с золотыми батонами и где тема «арабской весны»), как доказательство того, что текст полностью написан в РФ.

    А еще мы помним распряжение Якименко как руководителя СБУ в ферале 2014 года об антитеррористической операции по всей Украине. Реализация которого означала не только зачистку Майдана, но и начало реальной гражданской войны в Украине.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Янукович СБУ путінський режим Микола Азаров Олександр Якименко
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