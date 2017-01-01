Смерть Чуркіна та кремлівська пропаганда

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

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Віталій Чуркін

Представники російської влади відразу ж використали смерть Чуркіна в якості теми пропаганди

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Сама лично наблюдала пропагандистский угар в российских студиях вокруг смерти Чуркина. Традиционно делается акцент на том, как реагируют украинцы. При этом сами представители российской власти сразу же использовали смерть Чуркина в качестве темы пропаганды.

Вначале Россия предложила СБ ООН заранее неприемлемую процедуру чествования Чуркина, использовав эту инициативу для пропаганды против Украины, после того, как украинский посол в ООН Владимир Ельченко предложил механизм, который обычно используется. Вместо стандартного решения, который используется в подобных случайх - «заявление для прессы» - Россия предлагала принять заявление, предполагающее проведения отдельного заседания, посвященного смерти Чуркина (подобных решений в случае смерти посла в практике СБ ООН не было).

Затем посол РФ в Совете Европы Иван Солтановский запустил в Совете Европы фейк об аморальности украинцев в СБ ООН в связи с чествованием смерти посла Чуркина, о чем написал представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Я же лично столкнулась с огромным количеством ломящихся на мою страницу в ФБ тролей и ботов - это все аккаунты, специально созданные под смерть Чуркина.

Аморально поступает Россия, а не Украина. Да, украинские граждане в соцсетях, порой, эмоционально реагируют (что я лично не разделяю) - но это реакция не на конкретного человека, а на представителя страны, развязавшей войну против Украины. А вот когда российские политики/чиновники/журналисты на официальном уровне (через разные площадки международных организаций и через федеральные СМИ) используют смерти своих же граждан в качестве инструмента пропаганды и информационной войны (как части «гибридной войны» в целом) против Украины - это действительно аморально.

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