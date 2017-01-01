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    Думки вголос

    Три роки. Важливі рішення

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 06:18
    • Розсилка
    Президент Петро Порошенко
    Фото: Станіслав Груздєв / Главком
    Президент Петро Порошенко

    Про президентство Порошенка

    Мовою оригіналу

    1. Единство страны (есть дискуссии/конфликты по поводу реформ/борьбы с коррупцией/тактических вопросов, но стратегически - в каком направлении двигаться - позиция целостна).
    2. Остановка агрессора на уровне ОРДЛО (ни о какой «Новороссии» речь уже не идёт).
    3. Сокращение уязвимостей/зависимостей от России (политических, экономических, информационных), которые российская власть использовала как вспомогательный инструмент военного шантажа Украины.
    4. Переход от экономической выживаемости - к макроэкономической стабилизации ситуации и (пока) незначительному и неощутимому для граждан росту.
    5. Усиление обороноспособности (появление настоящей армии, предотвращением силовыми структурами многочисленных попыток диверсий в Украине).

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    6. Открытость и прозрачность (э-декларирование политиков и чиновников, открытость информации относительно собственников СМИ и банков, электронная система госзакупок).
    7. Начало/реализация системных реформ (судебной, в частности).
    8. Международная поддержка Украины - на уровне санкций против РФ (41 страна ввела санкции против Росиии, начиная с 2014 года), резолюций ООН и ПАСЕ, решений ЕС и НАТО, заявлений мировых политиков разного уровня.
    9. Безвизовый режим Украины со странами ЕС, ЗСТ с ЕС (Россия настаивала на том, чтобы на 2 года отсрочить), перспектива окончательной ратификации Соглашения об ассоциации (осталась одна из палат парламента Нидерландов).

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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