Три роки. Важливі рішення
- Сьогодні, 06:18
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Розсилка
Фото: Станіслав Груздєв / Главком
Президент Петро Порошенко
Про президентство Порошенка
Мовою оригіналу
- Единство страны (есть дискуссии/конфликты по поводу реформ/борьбы с коррупцией/тактических вопросов, но стратегически - в каком направлении двигаться - позиция целостна).
- Остановка агрессора на уровне ОРДЛО (ни о какой «Новороссии» речь уже не идёт).
- Сокращение уязвимостей/зависимостей от России (политических, экономических, информационных), которые российская власть использовала как вспомогательный инструмент военного шантажа Украины.
- Переход от экономической выживаемости - к макроэкономической стабилизации ситуации и (пока) незначительному и неощутимому для граждан росту.
- Усиление обороноспособности (появление настоящей армии, предотвращением силовыми структурами многочисленных попыток диверсий в Украине).
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- Открытость и прозрачность (э-декларирование политиков и чиновников, открытость информации относительно собственников СМИ и банков, электронная система госзакупок).
- Начало/реализация системных реформ (судебной, в частности).
- Международная поддержка Украины - на уровне санкций против РФ (41 страна ввела санкции против Росиии, начиная с 2014 года), резолюций ООН и ПАСЕ, решений ЕС и НАТО, заявлений мировых политиков разного уровня.
- Безвизовый режим Украины со странами ЕС, ЗСТ с ЕС (Россия настаивала на том, чтобы на 2 года отсрочить), перспектива окончательной ратификации Соглашения об ассоциации (осталась одна из палат парламента Нидерландов).
Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої
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