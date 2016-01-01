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    Думки вголос

    Життя людей - єдиний інструмент Кремля в шантажі України

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 18:57
    • Розсилка

    Росія не віддає Україні заручників тому, що на сьогодні це чи не єдиний інструмент шантажу і тиску на Київ.

    Мовою оригіналу

    Дефолт, о котором мечтал Кремль, не случился. Прямые переговоры с самопровозглашенцами Захарченко и Плотницким («умными и уставшими от войны людьми», по выражению Савченко), навязываемые Кремлем, не прошли.

    «Впарить» политическую часть Минских соглашений без демилитаризации региона/выполнения пунктов по безопасности тоже не получилось. Товарооборот между Украиной и РФ, по вине самой России, сократился до 9 %. Газ у РФ, по вине самой России, мы не покупаем. И т.д.

    Несмотря на экономическое давление, в том числе запрет транзитных перевозок через территорию РФ, что сократило украинский экспорт по ряду направлений, Украина заканчивает 2016 год с незначительным, но ростом ВВП (+1,5), хотя еще два года назада падение составляло почти - 15.

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    У Кремля остался только один инструмент шантажа Украины - человеческие жизни и судьбы. В том числе жизни и судьбы тех, кто живет в оккупированной части Донбасса.

    Там просто еще не все поняли, что их используют исключительно как инструмент создания «раны» на «теле» Украины.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

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